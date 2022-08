Muffa e Alzheimer: ecco il rapporto tra le due cose, scoperta gravissima

Tra muffa e Alzheimer esiste una correlazione scientifica? I medici hanno scoperto un legame di cui dobbiamo tenere particolarmente in conto? Come per molte malattie che colpiscono il cervello umano, non sappiamo ancora abbastanza su come e perché si verifichino. Ciò è particolarmente vero per il morbo di Alzheimer e le sue varianti correlate, note anche come demenza senile.

Se abbiamo seguito le notizie negli ultimi anni, potremmo aver sentito parlare di muffe e del rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer. Spesso si tratta di titoli sensazionalistici che implicano un legame tra le due cose. In questo articolo analizzeremo ciò che si sa attualmente sul rapporto tra muffa e malattia di Alzheimer. Sono collegate? Se sì, come? E cosa si può fare per ridurre il rischio?

Che cos’è la malattia di Alzheimer?

La malattia di Alzheimer è la forma più comune di demenza, un termine ampio che descrive un grave declino delle capacità mentali. Questo declino è spesso associato all’invecchiamento, ma può colpire anche persone più giovani per ragioni non sempre chiare. La malattia di Alzheimer è la causa di fino all’80% dei casi di demenza nel mondo occidentale.

Il morbo di Alzheimer è una malattia degenerativa del cervello associata alla formazione di un tipo di proteina chiamata amiloide. Questa proteina è tossica per i neuroni che compongono il cervello e li porta a degenerare. Sebbene la malattia progredisca in modo diverso in ogni paziente, è caratterizzata da un aumento di alcuni tipi di depositi proteici anomali tra i neuroni (placche neuritiche) e all’interno degli spazi tra i neuroni (grovigli neuritici).

Muffa e malattia di Alzheimer: esiste un legame?

I tipi di muffa più comuni che sono stati collegati a gravi problemi di salute sono Stachybotrys chartarum e Penicillium. Entrambe queste specie di muffe possono produrre grandi quantità di micotossine che rappresentano una seria minaccia per la salute umana. Tra le più pericolose ci sono i tricoteceni, le più potenti tossine conosciute dalla scienza.

La muffa e il morbo di Alzheimer sono collegati perché alcune specie di muffa producono proteine beta-amiloidi. La beta-amiloide è uno dei principali componenti delle placche senili presenti nel cervello delle persone affette dal morbo di Alzheimer. Tuttavia, pur essendo collegate, queste due patologie non sono necessariamente collegate.

L’esposizione alle muffe può causare una serie di malattie e può provocare una condizione nota come encefalopatia tossica, la quale può provocare una serie di sintomi, tra cui perdita di memoria, mal di testa e alterazione dello stato di coscienza. Sebbene esista un legame tra muffe ed encefalopatia tossica, non è chiaro se l’encefalopatia tossica sia un precursore della malattia di Alzheimer.

Pertanto, i medici hanno dedotto che muffa e morbo di Alzheimer sono collegati, ma non così direttamente come molti credono. Alcune specie di muffe producono proteine beta-amiloidi che si trovano nel cervello delle persone affette dal morbo di Alzheimer. Tuttavia, pur essendo collegate, non ci sono prove che l’esposizione alle muffe causi il morbo di Alzheimer. Se si vuole ridurre il rischio di Alzheimer, la cosa più importante da fare è mantenersi in salute.