Dolce e rinfrescante, l’uva è il frutto preferito di grandi e piccini. Vuoi scoprire tutti i benefici?

Il frutto più buono che c’è ha tanti benefici per la salute e per la pelle. Soprattutto per le rughe e la cellulite. Inoltre non bisogna buttar via niente, la buccia, gli acini, la polpa, i semini… niente va buttato via, pena perderne i tanti benefici che si annidano in ogni sua parte. Tuttavia mangiare l’uva ogni giorno, al contrario di ciò che si pensa, può fare molto bene, ecco perché.

I benefici dell’uva

Scopriamo tutti i benefici di questo magnifico frutto.

Antiossidante : in particolare la sua variante nera, è un concentrato altamente benefico di flavonoidi. Essi ostacolano la formazione dei radicali liberi e del colesterolo cattivo

: in particolare la sua variante nera, è un concentrato altamente benefico di flavonoidi. Essi ostacolano la formazione dei radicali liberi e del colesterolo cattivo Alleata del cuore : contiene il resveratrolo , un fenolo che si trova sulla buccia, un ottima protezione per il cuore.

: contiene il , un fenolo che si trova sulla buccia, un ottima protezione per il cuore. Dona energia : è un efficace rimedio contro la stanchezza e la spossatezza , questo grazie all’alto contenuto di quercetina , un flavonoide che dà un’enorme sferzata di energia.

: è un efficace rimedio contro la e la , questo grazie all’alto contenuto di , un flavonoide che dà un’enorme sferzata di energia. Ottimo antirughe : un consumo giornaliero e prolungato dell’uva distende le rughe più di qualsiasi crema antiage.

: un consumo giornaliero e prolungato dell’uva distende le rughe più di qualsiasi crema antiage. Rafforza le ossa : l ’uva ha un effetto altamente benefico e rafforzante per le ossa . Grazie all’alto contenuto di boro , una sostanza che ottimizza l’ assorbimento del calcio , aiuta a prevenire l’ osteoporosi .

: l . Grazie all’alto contenuto di , una sostanza che ottimizza l’ , aiuta a prevenire l’ . Aumenta il senso di sazietà : l’uva è in grado di aumentare nel sangue il livello di lepitina, l’ormone che comunica al cervello il senso di sazietà .

: l’uva è in grado di aumentare nel sangue il livello di lepitina, l’ormone che comunica al cervello il . Effetto detox: questo frutto ha proprietà depurative e disintossicanti incredibili che vanno imputate agli antiossidanti contenuti. Se in generale tutta la frutta ha capacità detox, quella dell’uva è molto maggiore rispetto a quella di altri colleghi. A trarne beneficio è soprattutto il fegato , l’organo principale deputato allo smaltimento di “rifiuti tossici”

e incredibili che vanno imputate agli contenuti. Se in generale tutta la frutta ha capacità detox, quella dell’uva è molto maggiore rispetto a quella di altri colleghi. A trarne beneficio è soprattutto il , l’organo principale deputato allo smaltimento di “rifiuti tossici” Elimina la stitichezza: l’alto contenuto di acidi organici, zuccheri e cellulosa rende l’uva particolarmente adatta contro la stitichezza

Come mangiare l’uva

L’uva può essere mangiata sia a fine pasto che come spuntino. La quantità giornaliera da assumere è di circa 200 gr al giorno, senza esagerare. Considerando che la glicemia dell’uva è di circa 55. Se si ha il diabete meglio limitare la dose giornaliera a 100 grammi.