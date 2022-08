Oroscopo Branko domani, 29 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 29 agosto 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 29 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani si preannuncia un lunedì particolarmente promettente. Le stelle favoriranno soprattutto i nati in Leone impegnati a portare avanti delle trattative. Dovresti approfittarne, per metterti in gioco, se hai in mente di fare una proposta, un affare, un progetto interessante.

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani avrai modo di scendere nuovamente in pista. Ormai il periodo più cupo, tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, è lasciato alle tue spalle. Da qui in avanti arriveranno solo nuove opportunità e buone notizie. Ancora di più dal 5 settembre, quando Venere approderà nel tuo cielo.

Domani Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani l’ingresso della Luna nel segno, accanto a Mercurio, segnerà un nuovo inizio per te, decisamente più promettente. Con Giove ancora in aspetto opposto, però, dovrai mantenere una certa prudenza nelle trattative, nei contratti, nelle questioni legali e burocratiche.

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani avrai la certezza assoluta di non essere solo! Dopo diverse settimane che ti hanno messo a dura prova, finalmente stai recuperando sotto ogni punto di vista. Dallo scorso weekend potresti aver già riportato una certa serenità nella tua vita, in famiglia e in amore.