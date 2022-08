Oroscopo Branko settimana dal 29 agosto al 4 settembre 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Branko per la settimana dal 29 agosto al 4 settembre 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Il mese di agosto sta per cedere il passo a settembre. Quali novità entusiasmanti o quali terribili colpi di scena avranno in serbo gli astri nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, pubblicate nel libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana partirà abbastanza bene. Lunedì scenderai di nuovo in pista, ma dovrai essere bravo a non trasformare la tua grande energia in rabbia, nervosismo. Mercoledì dovrai gestire emozioni contrastanti. Venerdì sarai attratto inaspettatamente da uno sguardo sexy.

Toro

Lunedì si preannuncia una giornata di lavoro molto promettente. Comincerai a essere ripagato degli sforzi compiuti. Giovedì dovrai fare i conti con un amore nervoso. Sforzati di restare calmo. Venerdì potrebbe affiorare una profonda stanchezza fisica. Dovresti dormire di più.

Gemelli

Lunedì ritroverai la serenità, anche in amore, che ti è venuta a mancare lo scorso weekend. Mercoledì la Luna e Mercurio in aspetto favorevole potrebbe stimolare un’idea brillante, da non sottovalutare. Giovedì ci sarà un’occasione da prendere al volo.

Cancro

Lunedì sarà d’aiuto fermarsi e provare a riorganizzarsi nel lavoro. Martedì la Luna in dissonanza potrebbe causarti qualche piccolo problema con un parente, forse con una donna. Sabato le stelle potrebbero regalarti un’opportunità che non dovrai farti sfuggire.

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana comincerà alla grande. Lunedì le stelle agevoleranno le trattative in particolare modo. Martedì si preannuncia un’ottima giornata per gli affari. Buone notizie in arrivo. Sabato sarà illuminato da una Luna d’amore. Qualcuno potrebbe perfino pensare alle nozze…

Vergine

Lunedì avrai la possibilità di scendere di nuovo in pista. Più si avvicinerà l’autunno e meglio ti andranno le cose. Mercoledì si preannuncia una giornata molto interessante per le trattative immobiliari. Sabato potresti avere qualche piccolo disagio o conflitto in famiglia, forse con una donna.

Bilancia

Lunedì la Luna nel segno segnerà un nuovo, più incoraggiante. Martedì saranno molti i nati in Bilancia più grintosi, che si prefiggeranno come obiettivo il successo. Giovedì una Luna particolare ti renderà letteralmente goloso d’amore.

Scorpione

Martedì faresti bene a fermarti per fare il punto della tua situazione, avere le idee più chiare. Mercoledì sarai pieno di vitalità, creatività, voglia di metterti in gioco. Venerdì le stelle ti inviteranno a fare attenzione a un possibile amore ambiguo, poco trasparente.

Sagittario

Secondo le anticipazioni astrologiche di Branko la settimana comincerà in modo promettente. Lunedì avrai la vogli di riprendere in mano i progetti che avevi interrotto. Mercoledì ritroverai buoni amici che non vedevi da tempo. Giovedì potresti provare un’insolita incertezza, uno strano timore.

Capricorno

Lunedì le stelle ti consentiranno di cominciare a mettere le cose a posto nella tua professione. Martedì dovrai affrontare una concorrenza che potrebbe rivelarsi molto aggressiva. Dovrai mettere in campo tutta la tua esperienza. Mercoledì troverai la strategia giusta per battere i tuoi concorrenti.

Acquario

Lunedi qualcuno sarà impegnato in una trasferta per ragioni di lavoro. Martedì avrai l’opportunità di conquistarti nuovi spazi professionali, nuove strade da percorrere. Sabato le stelle potrebbero avere in serbo un incontro importante per il tuo futuro.

Pesci

Lunedì sarai afflitto da una ingiustificata ansia. Mercoledì faresti bene a prenderti cura della tua forma fisica. Sarà il momento migliore per disintossicarti, iniziare una dieta depurativa. Venerdì qualche Pesci potrebbe sentirsi attratto da un amore particolare, un po’ zingaro.