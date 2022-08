Oroscopo Paolo Fox settimana dal 29 agosto al 4 settembre 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 29 agosto al 4 settembre 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Il mese di agosto sta per passare il testimone a settembre. Quali sorprese o grattacapi ti riserveranno i pianeti nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana partirà con il piede sbagliato. Lunedì, martedì e mercoledì dovrai fronteggiare una Luna in opposizione. Meglio se ti terrai distante da eventuali problemi e da seccatori. Per fortuna, il weekend ti ripagherà degli sforzi compiuti. 48 ore che favoriranno i progetti, le nuove opportunità, ma anche gli incontri, l’amore.

Toro

Sarà una settimana molto stimolante, specie nell’ambito del lavoro. Stai cominciando a recuperare terreno. Tutti i progetti a lungo termine ti potrebbero dare frutti generosi nel 2023. Le giornate più nervose saranno quelle di giovedì e venerdì. Meglio usare estrema cautela in amore, altrimenti rischierai di discutere con il partner. Cerca di riposare di più.

Gemelli

La settimana inizierà decisamente bene. Lunedì, martedì e mercoledì potrai contare su una splendida Luna che cancellerà le tensioni vissute nelle scorse ore. Inoltre, anche Mercurio, Giove e Venere saranno in aspetto favorevole. Cosa chiedere di più? Tra sabato e domenica potresti sentirti un po’ nervoso o fuori fase. Evita di fare programmi faticosi, di infilarti in situazioni stressanti.

Cancro

La tua settimana partirà con una Luna storta. Lunedì, martedì e mercoledì ti converrebbe evitare di stancarti, agitarti troppo. Sul fronte lavorativo dovrai avere pazienza e costanza. Alla fine i risultati arriveranno. Giovedì e venerdì si preannuncia due bellissime giornate, specialmente in amore, nelle amicizie. Chi è single da tempo dovrebbe iniziare a guardarsi attorno.

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà in maniera entusiasmante. Lunedì e martedì infatti avrai la Luna, Mercurio e Giove in aspetto favorevole, Venere nel tuo segno. Sono stelle che possono regalarti amore e successo. Buone notizie all’orizzonte. Giovedì e venerdì sottotono. Sabato e domenica saranno due giorni da sfruttare al meglio. Favoriti i rapporti di coppia, i nuovi incontri. Opportunità da cogliere al volo.

Vergine

La tua settimana sarà molto stimolante. Lunedì si preannuncia una giornata molto promettente, soprattutto sul fronte lavorativo. Non ti mancano le idee vincenti e nemmeno le capacità per realizzarle. Nei prossimi giorni ci sarà perfino chi potrebbe avere uno scatto avanti nella carriera. Giovedì e venerdì saranno 48 ore che premieranno le idee, le intuizioni, gli incontri. Weekend faticoso. Meglio usare cautela.

Bilancia

La settimana partirà alla grande. Lunedì, martedì e mercoledì la Luna transiterà nel tuo segno, accanto a Mercurio. La dama bianca ti regalerà buone ispirazioni, intuizioni geniali. Sabato e domenica particolarmente intriganti in amore. Chi è solo da molto tempo potrà rimettersi in gioco, se solo lo vorrà. L’unico cruccio sarà dipeso da quel Giove in opposizione che potrebbe causarti problemi dal punto di vista legale, fiscale o burocratico.

Scorpione

La tua settimana ti permetterà di recuperare sotto ogni punto di vista. Giovedì e venerdì la Luna sarà nel tuo segno. Si prospettano due giorni particolarmente intriganti in amore e nel lavoro. Buone idee da portare avanti, intuizioni da non sottovalutare. Da qui in avanti riuscirai a riportare l’armonia in famiglia, nel rapporto di coppia e buttarti alle spalle le tensioni provate nelle ultime settimane.

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox la settimana si profila molto stimolante. Comincerà con una bellissima Luna che transiterà in Bilancia tra lunedì, martedì e mercoledì. Si concluderà con una Luna perfino più bella che attraverserà il tuo cielo nel weekend. Sono stelle che promettono una grande evoluzione. Se hai incertezze o tensioni in amore, faresti meglio a risolverle prima del 5 settembre.

Capricorno

Lunedì, martedì e mercoledì dovrai affrontare la Luna, Mercurio e Giove in aspetto contrario. Potresti incappare in qualche ostacolo, forse una persona particolarmente ostile. Se saprai mettere in campo il tuo buonsenso e la tua esperienza, troverai il modo di spuntarla. Giovedì e venerdì si prospettano 48 ore molto stimolanti, anche in amore.

Acquario

Lunedì, martedì e mercoledì avrai una bellissima Luna, Giove e Mercurio in aspetto interessante. Stai ritrovando una buona forma fisica. A poco a poco potrai sviluppare nuovi progetti a cui tieni molto. Anche in amore sembra che tu abbia superato il periodo più buio. Da qui in avanti la tua strada sarà in discesa. Fine settimana decisamente intrigante.

Pesci

La settimana comincerà un po’ sottotono. Lunedì potresti sentirti un po’ nervoso, agitato. Oppure avrai quella spiacevole sensazione, che ti tormenta da un po’, di sentire che stai ricevendo molto meno rispetto a quanto tu abbia dato alle persone vicino a te. Giovedì e venerdì le giornate migliori. Weekend nervoso: ti occorrerà particolare cautela.