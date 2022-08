Per abbassare la glicemia dopo i pasti, fai questa attività scoperta dai medici

Dopo i pasti i medici consigliano di fare una determinata attività fisica per combattere e abbassare la glicemia. Quando si soffre di diabete, significa che la glicemia è troppo alta. Ciò accade perché il corpo non riesce a utilizzare lo zucchero degli alimenti per ricavarne energia. Al contrario, lo zucchero in eccesso viene immagazzinato nel sangue e in altri tessuti, causando ulteriori problemi.

La glicemia alta fa sentire anche la sete (perché le cellule hanno sete di glucosio) e la fame (perché le cellule hanno fame di altro glucosio). Che cosa si può fare allora? La soluzione è fare esercizio fisico, il quale aiuta a ridurre la glicemia aumentando la risposta dell’organismo all’insulina. Questo riduce la capacità di immagazzinare il glucosio sotto forma di grasso e favorisce invece la combustione dei grassi e l’utilizzo del glucosio che favorisce la perdita di peso.

Ma è efficace qualsiasi attività fisica? Se abbiamo il diabete, camminare è un ottimo modo per abbassare la glicemia. Dobbiamo però stilare un percorso di camminata regolare, seguire una dieta sana e di fare qualche esercizio di stretching extra. Perciò, allacciamo le scarpe da trekking, indossiamo le cuffie e mettiamoci in movimento.

Dopo i pasti, camminare è un ottimo esercizio per i diabetici

Camminare è una forma di esercizio ideale per le persone con diabete, in particolare per quelle a cui è stato diagnosticato il diabete di tipo 2. Questo perché camminare è facile, si può fare ovunque e non richiede attrezzature particolari. Inoltre, camminare è un esercizio a basso impatto e delicato per le articolazioni. Può essere eseguito da persone di ogni età e livello di forma fisica.

L’esercizio fisico è ottimo per la salute e può aiutare a gestire il diabete e a migliorare i livelli di zucchero nel sangue. Quando si fa esercizio, i muscoli hanno bisogno di più energia, quindi prelevano il glucosio dal sangue (oltre che dal grasso immagazzinato). E quindi, più si fa esercizio, più i muscoli hanno bisogno di glucosio. Questo riduce la capacità di immagazzinare il glucosio come grasso e favorisce invece la combustione dei grassi e l’utilizzo del glucosio.

Il tipo di camminata ideale

Come per la maggior parte delle cose nella vita, è importante la costanza. È meglio camminare tutti i giorni e a ritmo costante che partire in quarta e camminare solo per alcuni giorni. Per facilitare l’attività chiamiamo gli amici o aggiungiamoci a un gruppo di persone che già lo fanno. Investiamo per acquistare un buon paio di scarpe da camminata così da non sollecitare troppo le giunture.

Durante la camminata fermiamoci ogni tanto per fare qualche esercizio di stretching così da far lavorare di più muscoli. Per esempio, mettiamo le mani dietro la testa e continuiamo a camminare. Oppure, passeggiamo con i talloni sollevati o con un peso alle caviglie. Possiamo poi alternare un ritmo più veloce e più intenso con uno meno sostenuto e più rilassato. Tutti questi esercizi fatti dopo i pasti, associati a un regime alimentare equilibrato, daranno i risultati sperati e abbasseranno la glicemia.