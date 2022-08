I rapporti umani sono qualcosa di estremamente difficil, ed in particolare quelli sociali più “stretti” non devono evidenziare in maniera troppo eccessiva la nostra capacità di “sopportare” gli altri. Inevitabilmente alcune personalità tendono ad essere più abili ad evidenziare i propri aspetti positivi e nascondere quelli negativi, allo stesso modo alcuni segni hanno una tendenza particolare, spesso in maniera involontaria, a farsi manipolare, seguendo alcuni comportamenti in alcuni casi al limite dell’autodistruttivo. Ecco secondo lo zodiaco i segni facili da manipolare.

Questi segni sono facili da manipolare. Cosa dice lo zodiaco?

Cancro

Non è uno stupido ma crede tropp facilmente alle apparenze, e a volte sembra quasi che vuole crederere spontaneamnte alle bugie che ascolta. Cancro costituisce il buono ma anche il volubile dello zodiaco che anche se ha dubbi raramente “pensa a male”, pur essendo conspevole, freddamente, che una percentuale di persone che conosce può avere tendenze a manipolarlo.

Sagittario

Costituiscono una particolarità, essendo facili da manipolare ma allo stesso tempo loro stesso manipolatori. Questo perchè Sagittario segue una sorta di modus operandi particolare, che lo porta ad essere condizionabile ma volontariamente, in particolari condizioni, ad esempio quando è innamorato. Bisogna però evitare di esagerare in quanto Sagittario accetta questa condizione fino a un certo punto.

Pesci

Le persone tendono a sottovalutare le capacità ed i limiti di Pesci, che è un profilo calmo e tranquillo, ma a volte un po’ troppo “passivo”. Più che manipolare i Pesci sono facili da condizionare ma è lui stesso a volerlo. Il Pesci “tipo” infatti pur essendo orgoglioso di ciò che è, spesso brama ad essere accettato in modo particolare in un contesto sociale.