Tutti o quasi sanno le prime regole per lavare il bucato bianco in lavatrice, anche se non sempre vengono considerate. Per prima cosa, i capi bianchi non dovrebbero mai essere lavati assieme ai capi colorati. I tessuti tinti, difatti, possono lasciare il colore e macchiare il nostro candido bucato anche a basse temperature. Ma facciamo riferimento solo ai colori scuri o tendenti a stingere come il rosso e il blu.

Anche i colori chiari, come grigio, rosa, giallo, etc. non dovrebbero essere collocati nel cestello con i capi bianchi per non farli opacizzare. Capita a tutti di avere vestiti che erano bianchi ma che ora sono di una triste gradazione di grigio. Dalla biancheria intima alle t-shirt tristi e le camicie opache, c’è sempre qualcosa di grigio in agguato nel guardaroba. Conservare bianchi e luminosi i tessuti bianchi non è semplice. Molti di noi pongono molta fiducia su detersivi carichi di sbiancanti ottici.

Occorrono ai ripari con conservanti sbiancanti una volta che il danno è fatto. Conseguendo insufficienti risultati. Esiste invece un trucco molto efficiente che può risolvere incredibilmente e definitivamente questo problema.

Questo metodo naturale infallibile sbianca i capi in lavatrice

La risposta ai nostri problemi di lavaggio è la ritroviamo nell’aceto. Un fedelissimo compagno, il prezioso aceto bianco, può rendere di nuovo bianchi i capi ingrigiti. Tanti di noi già conosceranno le sue fantastiche virtù per la pulizia dell’acciaio e dell’alluminio. Finestre, rubinetti, piano cottura tornano splendenti e brillanti grazie all’aceto. Rimarrete davvero sorpresi dall’effetto di questo semplice prodotto.

Mettiamo una mezza tazza di aceto bianco distillato nel cestello della lavatrice con l’abituale carico bianco. Sciacquiamo come di consueto utilizzando il detersivo e vedendo le istruzioni per la cura del capo. Oltre a tornare bianchi e splendenti, i nostri capi saranno igienizzati e straordinariamente soffici. Provate anche con gli asciugamani.

Siffatta soluzione non è solo semplice ed efficace, ma non sbiancherà mai niente di colorato. Se avete qualche dubbio sul forte odore dell’aceto, non allarmatevi. I vestiti non lo assorbiranno, ma avranno un odore fresco come un ordinario lavaggio. Ecco dunque il trucco naturale ed efficace per far tornare bianchi e splendenti i vostri cari e amati capi.

Seguite tutti i nostri passaggi e potrete dare vita ai vostri vestiti più cari.