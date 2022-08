Abitudini sane sono i pilastri di una vita sansa, ma è altrettanto fondamentali nella prevenzione del tumore. Per esempio, un’alimentazione equilibrata aiuta nel favorire il corretto funzionamento del sistema immunitario. Si stima che la metà dei tumori si possano anticipare ed evitare adottando uno stile di vita sano. In siffatto articolo elenchiamo una lista di sane abitudini segnalate dalla scienza per la prevenzione del cancro.

Rischio tumore: ecco 5 sane abitudini che ti aiuteranno a prevenirlo

Il segreto è muoversi sulle cellule potenzialmente cancerogene, ma anche su quelle che le accerchiano, ovvero il microambiente del tumore, nonché apprendere ed evitare i fattori che potrebbero appoggiarne la comparsa. Secondo i ricercatori dell’Anderson Cancer Center di Houston (USA), i fattori ereditari sono responsabili del 5-10% dei tumori, mentre le cause ambientali ne causano circa il 90%.

Ne deriva che una parte significativa dei tumori potrebbe essere impedita accogliendo uno stile di vita sano. Una delle abitudini più nocive per la salute è il fumo, in quanto ragione di numerose malattie, tra cui il cancro. L’OMS stima che il 22% dei decessi per cancro sia riconducibile a questa maligna abitudine. Smettere di fumare non è semplice, ma è una decisione giusta, anche se spesso non facile da prendere. Una dieta sana è un altro pilastro fondamentale per una vita sana, ma è anche importantissimo nella prevenzione del cancro.

Un’alimentazione bilanciata assicura il regolare funzionamento del sistema immunitario. Gli studi sugli effetti positivi del consumo di frutta e verdura dichiarano che sono tanto importanti nella battaglia contro il cancro, poiché donano nutrienti che soccorrono nel riparare le cellule guastate.

Bisogna quindi consumarne almeno cinque porzioni al giorno. Conservare un peso sano per tutta la vita è molto rilevante. Il sovrappeso e l’obesità accrescono il rischio di tumori e recidive, giacché provocano un’infiammazione sistemica di basso grado contraddistinta da innalzate citochine infiammatorie.

L’esercizio fisico è una delle abitudini più sane che si possano adottare. Perfeziona la salute cardiovascolare, brucia le calorie in eccesso e aiuta a prevenire svariate malattie, tra le quali appunto il cancro.Infine, È importantissimo cercare di tenere a bada lo stress. Tra i fattori ambientali che originano stress troviamo i fattori psico-emotivi, che possono anche attivare un processo patologico.

Ecco dunque cinque sane abitudini che possono aiutarci nella prevenzione del cancro.