Se noti una colorazione anomala alle unghie, dovresti controllare la tiroide. Ecco svelato perché.

Il nostro corpo riesce ad avvisarci se le condizioni in cui ci troviamo, non sono proprio favorevoli. Pertanto alcuni segnali non vanno assolutamente sottovalutati!

Anche le unghie possono dirci molto sul nostro stato di salute: anomalie a livello della loro forma, della superficie o del colore possono significare che qualcosa non va.

Se le tue unghie hanno questo colore, ecco cosa vuol dire

Se presentano delle strisce bluastre, potrebbe trattarsi di melanonichia, un termine che definisce un colore alterato dell’unghia delle mani e che è rappresentato da una banda verticale di colore bluastro, nero o marrone che corre lungo tutta la lunghezza della lamina ungueale.

Non si tratta di un disturbo che coinvolge direttamente l’unghia, ma di alcune malattie sistemiche come la tiroide ad esempio. Oppure tabagismo e Hiv.

In alcuni soggetti con un incarnato chiaro, un’anomala striatura sull’unghia può costituire anche un segno di melanoma della matrice ungueale.

Pertanto, qualora notassimo una colorazione anomala delle nostre unghie e delle bande verticali che potrebbero far pensare alla melanonichia, prima di farci prendere dal panico consultiamo il nostro medico di fiducia ed esponiamogli le nostre preoccupazioni. Egli saprà consigliare gli esami clinici più adatti a scoprire le cause sottese al fenomeno ungueale.

Unghie e tiroide: la correlazione

Oltre alle varie striature blu e marroni delle unghie. Spesso esse si indeboliscono e possono sfaldarsi. Le unghie, così come i capelli e la pelle, sono campanelli d’allarme importanti in caso di malfunzionamento della tiroide. Questo perché gli ormoni tiroidei T3 e T4, modulano la sintesi di sebo e anche la crescita dei peli. Se la tiroide non funziona, dunque, questi aspetti subiscono alterazioni significative.

Nello specifico, se si soffre di ipotiroidismo le unghie possono apparire sottili e deboli. Crescono, infatti, più lentamente nel 90% dei casi. Se, invece, si è affetti da ipertiroidismo le unghie possono crescere anche troppo velocemente. Così è stato rilevato nel 5% dei pazienti. Inoltre, è usuale che sparisca anche la classica lunula o lunetta, di colore più chiaro, visibile alla base dell’unghia.

Il consiglio è di prendere queste caratteristiche come un campanello d’allarme e recarsi dal medico di base, il quale dovrà poi sottoporvi alla visita di uno specialista.

Rimedi per unghie deboli

Oltre ai problemi da risolvere alla base, per le unghie deboli è possibile adottare alcuni rimedi naturali capaci di aiutare le unghie a crescere sane, a prescindere dai problemi alla tiroide. Ecco quali sono: