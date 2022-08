Tiramisù: il dolce al cucchiaio per ogni occasione

Il tiramisù è perfetto per ogni occasione, sia a colazione, come dessert a fine di un pranzo o come merenda nel pomeriggio. Amato da adulti e bambini, questo dolce fresco e famoso in tutt’Italia, la cui origine viene rivendicata da diverse regioni, è semplicissimo da preparare e saprà mettervi il buonumore ogni volta che lo gusterete. Ecco la ricetta!

Ingredienti per circa 6-8 persone

250 gr di savoiardi

5oo gr di mascarpone

175 gr di zucchero semolato

4 tuorli

2 albumi

il caffè di una moka grande (in caso finisse potete prepararne altro)

cacao amaro

Preparazione

In una ciotola versate i tuorli e lo zucchero insieme ad un cucchiaino di caffè e montate tutto con una frusta finchè non otterrete una crema stabile e abbastanza liscia, quindi unite anche il mascarpone, un poco alla volta, e continuate ad amalgamare gli ingredienti.

A parte montate a neve con una frusta elettrica gli albumi(potete aggiungere un pizzico di sale per aiutarvi).

Una volta che gli albumi saranno ben montati uniteli alla crema di tuorli, zucchero e mascarpone, mescolando bene con la frusta; dovrete far assorbire completamente gli albumi alla crema.

Prendete una pirofila non troppo alta, meglio se di terracotta o vetro, e iniziate a creare gli strati del tiramisù.

Inzuppate velocemente i savoiardi, uno alla volta, nel caffè freddo e create un primo strato; fatto questo versatevi sopra una parte della crema in modo da coprirli interamente. Continuate ad alternare strati di savoiardi a strati di crema fino a quando non li esaurirete.

Arrivati all’ultimo strato di crema, livellatela con un coltello liscio o una spatola e cospargetelo per intero di cacao amaro.

Lasciate riposate in frigorifero per almeno 4 ore prima di servire; personalmente consiglio di lasciare riposare almeno 8 ore.

Servite ben freddo di frigo a conclusione di un pranzo o di una cena o come colazione/merenda.

Buon appetito!