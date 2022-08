L’estate 2022 sarà probabilmente ricordata per essere stata una delle prime dei tempi recenti che ha portato la popolazioene nostrana a fare i conti con i problemi derivati dalla siccità, che ha portato con se una serie di problematiche che hanno in primis condizionato negativamente i raccolti e quindi la produzione alimentare. L’acqua è infatti essenziale praticamente per qualsiasi proceso produttivo, e anche se anche la cittadinanza è tenuta a ridurre gli sprechi, soprattutto in questo contesto storico, sono sopratutto le aziende e gli allevamenti a consumare più acqua.

Per limitare gli sprechi comunque è possibile adottare un modus operandi più responsabile, ecco qualche modi anche inaspettati che possono aiuarci anche a risparmiare qualcosa sulla bolletta mensile.

10 modi per risparmiare acqua in casa: alcuni non li avresti mai pensati

In primis, ricordarsi che la doccia consuma molta meno acqua del bagno, oltre a far risparmiare tempo. Quando possibile, preferirla.

Sempre in relazione alla doccia, ottimizzare il tempo ed evitare di tenere aperta l’acqua quando non utilizzata.

Utilizzare il pieno carico per lavatrice e lavastoviglie, così da ottimizzare al massimo il consumo di acqua e detersivo.

Se abbiamo un acquario o una comune boccia per pesci, quando sostituiamo l’acqua non gettiamola ma utilizziamola come fertilizzante per le nostre piante.

Controllare la cassetta del water, che “di base” ha una capacità di una dozzina di litri, ma attraverso dei semplici dispositivi è possibile rimezzare questo spreco di acqua.

Prendere l’abitudine di chiudere il rubinetto quando laviamo denti, viso oppure durante la rasatura, o al massimo tenerlo aperto il minimo possibile.

Prendere in considerazione di utilizzare i rubinetti areati per risparmiare acqua pur mantenendo la stessa pressione ma con meno acqua.

Riparare appena possibile tutte le perdite, anche quelle considerate molto ridotte.

Ricordarsi di chiudere il rubinetto dell’acqua centrale quando ci assentiamo per lunghi periodi.

In cucina evitare di lasciare aperto il rubinetto se non strettamente necessario, ad esempio durante la pulizia delle verdure o durante il lavaggio delle stoviglie.