Difficilmente possiamo sostenere con assoluta certezza ed onestà di non avere qualche “scheletro nell’armadio”, vale a dire aver compiuto azioni di cui non siamo decisamente orgogliosi, eppure una buona fetta di noi tende, quasi naturalmente a non voler risultare così “malvagi” e questo avviene attraverso una trasparenza di fondo, soprattutto nei riguardi delle persone che vogliamo bene. Eppure esistono tantissime personalità che sono famose per essere ingannevoli, a volte anche in maniera insospettabile, mentre altre non è una sorpresa. Anche tra le donne, di ingannevoli ce ne sono parecchie, secondo lo zodiaco fanno parte in larga parte di questi segni.

Attenzione a queste donne! Sono le più ingannevoli dello zodiaco!

Sagittario

Anch se la Sagittario è onesta “superificalmente” spesso nasconde una personalità estremamente diversificata. Razionalmente sa che questo non è “bene”, quindi cerca di autoassolversi e di nascondere, come si fa con la polvere sotto al tappeto, le azioni meno positive, facendo finta di niente. Generalmente sono delle buone bugiarde, è difficile che si “tradiscano”.

Bilancia

Odia le bugie, quindi adotta un modus operandi particolare, che non prevede l’utilizzo sostenuto delle menzogne ma allo stesso tempo è molto evasivo quando si tratta di esporre la propria opinione. Questa donna per questo motivo è brava a nascondere i suoi veri intenti, anche quelli negativi.

Toro

E’ una donna amabile, ma si può dire che sia paragonabile ad un iceberg, solo una parte delle proprie azioni risulti evidente, mentre quasi tutte le sue idee sono ben celate. Toro è conscia di questa caratteristica e spesso la sfrutta per ingannare gli altri.