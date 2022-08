Tutti abbiamo una sorta di “limite programmato” di carico che i nervi sono in grado di gestire, anche se questo valore può essere sicuramente condizionato dall’esperienza e dall’allenamento mentale, ma nessuno è “inscalfibile” da questo punto di vista. Per alcuni e più complicato gestire i nervi in alcune situazioni piuttosto che in altre ma esistono persone che sono proprio “legate” allle manifestazioni più pure e incontrollabili dei nervi. I segni nevrotici sono quelli apparentemente più “difficili” ma spesso anche i più fragili, che andrebbero ascoltati invece di essere giudicati. Secondo lo zodiaco si tratta soprattutto di questi profili.

Attenzione ai segni nevrotici dello zodiaco, sono questi!

Cancro

Cancro ha la tendenza ad accumulare una dose assurda di stress, anche se non è direttamente collegabile alla sua persona. E’ una sorta di “spugna” per gli affari complicati e problemi, non per scelta propria. Cancro Somatizza moltissimo e questo lo porta a sfogarsi in modo perpetuo con manifestazioni nevrotiche.

Vergine

Ha un grande autocontrollo ma non è invulnerabile, anzi, è a rischio concreto di crolli nervosi, ma rispetto a Cancro questi sono del tipo aggressivo: se arriva al limite Vergine se la prende letteralmente con tutto e tutti, senza alcuna distinzione.

Scorpione

Discorso simile per Scorpione che non nasconde una discreta capacità di gestire il carico nervoso ma spesso è egli stesso la causa dei propri mali. Si sopravvaluta in numerosi ambiti, incluso quello legato alla capacità di gestire le situazioni maggiormente “spinose”. Scorpione “mostra il fianco” più di quanto vorrebbe e spesso si trova a chiudersi in se stesso ed apparire scostante.