Gli acari non sono effettivamente degli insetti come la maggior parte pensa, piuttosto si tratta di piccoli esseri appartenenti alla famiglia degli aracnidi. Possiamo differenziare diverse tipologie di acari: acari del legno, acari delle piante, degli animali o acari della polvere. Si tratta di aracnidi minuscoli ed impossibili da percepire ad occhio nudo.

La maggior parte delle volte, dentro le abitazioni o luoghi chiusi dotati di parquet o mobilio in legno, molte persone riscontrano delle minute punture, quasi sempre originate da un acaro in particolare: il Pyemotes. Parliamo di un parassita del tarlo del legno che spesso punge l’uomo in maniera del tutto casuale, infestando supplementi d’arredo come divani, mobili, sedie e piani d’appoggio dove è in corso, o era, un’infestazione di tarli.

Nel periodo delle stagioni più calde, dunque primavera/estate, può mostrarsi inaspettatamente una dermatite parecchio pruriginosa, la quale implica in particolare aree come pancia, collo, spalle, braccia. Sono le cosiddette lesioni strufolo, cioè piccole appunto lesioni contraddistinguete da una micro vescicola al centro, accerchiata da un eritema.

Come capire se ci sono acari nel legno: ecco il metodo infallibile

In tale caso, la prima cosa da fare è controllare la presenza di arredi tarlati all’interno della propria casa. Gli acari che attaccano le nostre case sono intrinsecamente legati alla presenza di tarli, ovvero parassiti delle loro stesse larve. Esaminato ciò, per impedire le infestazioni domestiche è indispensabile prima di tutto determinare l’eventuale presenza di tarli all’interno di travi, mobili, letti o qualsiasi altro suppellettile in legno in modo da rimuoverli in tempo e far in seguito restaurare gli arredi da un professionista.

I piccoli acari sono abituali pungere la stessa zona a ripetizione, originando la comparsa delle lesioni strofuloidi in maniera ravvicinata e dritta, principalmente sul tronco, accompagnate da una sensazione molto forte di prurito ed un graduale arrossamento, sintomi che si rivelano specialmente durante le ore notturne.

Le microlesioni fanno la loro apparizione dopo circa 10/12 ore, un dato altamente indicativo di infestazione. Difatti se ne possono rilevare anche più di cento. Esse vengono normalmente trattate con prodotti topici come cortisoni e creme a base di ossido di zinco.

Ecco dunque come capire se si è stati attaccati da acri del legno. Le risposte arrivano dal nostro corpo e dai nostri arredi in legno.