Ecco 4 verdure e ortaggi immancabili da piantare nell’orto a settembre

In settembre queste 4 verdure e ortaggi sono pronte per essere piantate così da garantire il raccolto in pieno periodo autunnale. Ci sono molti ortaggi che possono essere piantati in autunno ma in questo articolo abbiamo scelto solo 4 varietà. Queste quattro piante sono ottime perché sono nutrienti, facili da coltivare e possono essere raccolte fino all’inverno.

Se siamo dei giardinieri alle prime armi, possiamo iniziare con un orto sul balcone e poi continuare la nostra coltivazione sul giardino. Questo tipo di ortaggi e verdure sono ideali per la coltivazione in balcone e possono diventare un trampolino di lancio per avere il pollice verde. Inoltre, possiamo avere maggiore cura che gli insetti e i parassiti non attacchino le nostre colture poiché non vivono e raramente capitano sul terrazzo di un’abitazione.

Lista 4 ortaggi e verdure da coltivare in settembre

Il cavolo è una delle verdure più importanti del mondo. Si può mangiare crudo o cotto, in insalata o in umido. Si possono anche fare cose come i crauti o l’insalata di cavolo. Non solo il cavolo è uno degli ortaggi più versatili e nutrienti, ma ha anche una delle stagioni di crescita più brevi, quindi è una buona scelta per una semina in tarda stagione.

I cavoli sono piante resistenti che preferiscono condizioni di terreno fresco e umido. Richiedono circa otto settimane per raggiungere la maturità. Possono tollerare gelate leggere, ma non forti. Il cavolo può essere piantato come pianta singola in contenitori o in piena terra, il che lo rende una scelta eccellente per la coltivazione in giardini di piccole dimensioni.

Gli spinaci sono una delle verdure più salutari che si possano mangiare. È ricco di vitamine, minerali e proteine. Ha la più alta concentrazione di antiossidanti di tutte le verdure a foglia, che sono utili per rafforzare il sistema immunitario, ridurre il rischio di malattie cardiache e di alcuni tipi di cancro.

Gli spinaci sono una coltura di stagione fresca che dà il meglio di sé se piantata in autunno e all’inizio dell’inverno, perché non ama il clima caldo e umido. È una coltura molto facile da coltivare e non occupa molto spazio. Dobbiamo lavorare il terreno fino a renderlo soffice, seminando i semi in profondità.

La lattuga a cappuccio è un tipo di lattuga a testa di burro, deliziosa e dalla consistenza morbida. È molto facile da coltivare ed è un’ottima lattuga per i principianti. Ha un periodo di crescita breve e può essere raccolta in poche settimane. Si adatta meglio alla piena luce del sole, ma può tollerare anche l’ombra.

Il ravanello può essere coltivato in tarda estate e può essere seminato in contenitori o in piena terra. È molto resistente e può tollerare anche leggere gelate. Il loro tipo di preferito è sabbioso e limoso con un PH neutro. Non amano i terreni argillosi o con ristagni d’acqua. Le varietà Barbarine sono facili da coltivare e possono essere coltivate sia in vaso che in piena terra. Possono essere consumate a qualsiasi stadio di maturazione, ma sono migliori se raccolte giovani e consumate crude.