La coerenza caratteriale è intesa come “aspetto positivo” di un carattere, ma come in tantissimi altri ambiti il “troppo storpia”, quindi anche le personalità eccessivamente poco flessibili e “cocciute” sui propri principi e concetti possono essere considerate negative, infantili se non addirittura “di mentalità chiusa”. Anche tra gli uomini quello che non sembrano cambiare quasi mai idea sono molto e solitamente questo atteggiamento viene perseguito e percepito da molti di loro intenzionalmente, come se la cocciutaggine possa rappresentare un segno di forza e coerenza. Questi sono l’opposto, per forza di cose, di quelli che invece sono famosi per cambiare sempre idea.

Ecco i 3 uomini che non cambiano mai idea, secondo lo zodiaco! Quali sono?

Ariete

Apparire forti e vigorosi prevede anche dimostrarsi convinti delle proprie azioni, quindi Ariete in molti casi da effettivamente un’impressione genuina di “cocciutagine” e fermezza caratteriale. Difficilmente chiede scusa quando è in errore ed ha posizioni se non molto radicate, decisamente difficili da modificare o “ammorbidire”.

Scorpione

Diciamo che è un po’ “fissato” con il concetto di coerenza, che sta sempre a sbandierare in modo un po’ troppo ostentato. Scorpione però è realmente così, ma a volte appare decisamente ottuso e troppo chiuso nella propria mentalità. E’ difficile contrastarlo come logica ma questo non significa che ha sempre ragione.

Capricorno

E’ l’uomo che dall’infanzia fa di tutto pur di risultare forte, anche a costo di apparire un retrogrado ottuso. In realtà non è così estremo, ma è fortemente portato a volerlo sembrare, come se questo possa dargli una sorta di “invulnerabilità morale” e definirlo in qualche modo.