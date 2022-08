Ecco le località preferite dove trascorrere weekend da sogno in Italia

Quante volte ci capita di voler fare una mini vacanza durante il fine settimana per staccare dalla quotidianità e prendere un po’ di tempo per se stessi. In Italia vi sono dei posti suggestivi e mozzafiato dove potrete trascorrere un vero e proprio fine settimana da sogno. Vediamo quali sono i posti più gettonati!

Aosta: un comune tra le montagne

Aosta è una piccola città della Valle D’Aosta. Un comune circondato da montagne maestose come la Becca di Nona e il Monte Emilius. Pur non essendo tanto grande, questa città è un vero e proprio scrigno di meraviglie storiche, tra cui il Teatro Romano e la Collegiata di Sant’Orso. Non solo week end di gusto, Aosta è perfetta per una breve gita con le amiche che completi un weekend in montagna. Rimarrai affascinato dalla storia millenaria di questo comune!

Le Langhe: tra buon vino e natura

Questa destinazione è perfetta per un fine settimana rilassante nella natura e per degustare i vinipiù conosciuti del nostro Paese. Fanno parte del territorio delle Langhe anche piccoli comuni, tra cui il comune di Barolo e il comune di Alba che con i loro vigneti regalano panorami incredibili. Durante un week end meritano una visita le cantine e le enoteche più famose al mondo, come l’Enoteca del Barolo, oltre a comuni caratteristici per la struttura in pietra come il comune di Bergolo.

Lago di Como: nella Terra dei Promessi Sposi

Il Lago di Como è il lago più profondo d’Italia. A 50 km da Milano, è sicuramente una delle più ambite mete per un weekend in Lombardia. Citato da Alessandro Manzoni nell’Incipit dei Promessi Sposi, il Lago di Como è conosciuto anche per Villa Monastero e Villa Carlotta, due ville storiche con meravigliosi itinerari botanici. Per gli appassionati di letteratura non può mancare la visita nel “Castello dell’Innominato”, risalente al 14° secolo e citato da Manzoni nella sua opera più celebre.

Verona: la città degli innamorati

Verona è una delle città d’arte più famose del Veneto. Inclusa dall’UNESCO fra i Siti Patrimonio dell’Umanità nel 2000, la città dell’amore è lo scenario della storia immortale di Romeo e Giulietta. Oggi è dunque la meta turistica preferita di molti giovani innamorati ed è diventata il luogo ideale dove trascorrere un weekend romantico. È nota anche per l’Arena di Verona, simbolo della città e teatro lirico, e per la casa di Giulietta. Qui si può ammirare ancora oggi il balcone da cui la donzella si affacciava per il suo Romeo.