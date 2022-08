Optare per adornare il proprio giardino a fine estate può parere un gesto rischioso. In realtà ci sono tante piante autunnali in grado di decorare il giardino e di difendersi dai primi freddi della stagione. Il mese di settembre è noto come l’inizio dei cambiamenti del clima, che porta le piante a restare prive le foglie e diversi fiori a cadere.

Tale clima, sconveniente a moltissime specie di piante, è in realtà il contesto migliore per la fioritura di differenti varietà. Fare lavori di giardinaggio a settembre può essere una sperimentazione molto positiva. In siffatto periodo dell’anno le temperature sono più in calo e somigliano a quelle primaverili. Tale caratteristica rende più gradevole introdurre piante autunnali da giardino, in quanto le temperature sono benevole al lavoro all’aperto.

Ecco le piante di settembre: questo è il periodo ideale per piantarle

Le specie di questo periodo dell’anno germogliano in autunno e lottano bene contro il freddo invernale. Bisogna fare tuttavia parecchia attenzione ai grandi geli che potrebbero intimidire molte di queste varietà. Vi sono numerose piante autunnali in grado di resistere all’inverno. La maggior parte di esse sono note come sempreverdi, cioè molteplicità di piante in grado di fiorire in autunno e conservare le proprie foglie in inverno.

Queste specie di piante sono perfette per chi vuole tenere il proprio giardino pieno di foglie e di verde anche nella stagione più pesante. Tra le piante e gli arbusti più noti ci sono certamente l’heuchera e l’albero di katsura. Tra le scelte più tradizionali ci sono tante varietà di pini e abeti, che possono essere adornati nel periodo natalizio.

Altre due molteplicità classiche e più conosciute sono il pungitopo e l’agrifoglio, che donano anche bacche rosse che danno un tocco di colore al giardino. Poi meno caratteristico dell’inverno ma sempre resistente a temperature più basse, c’è l’olivo, la celebre pianta da frutto. Infine, tra le piante autunnali da introdurre in giardino o sul balcone a settembre ci sono anche tante molteplicità di fiore. I primi della lista non possono che essere i Settembrini.

Tali fiori appartengono alla famiglia dei crisantemi e, come suggerisce il nome, sbocciano a settembre. Anche le violette possono offrire colore e resistere alla neve. Ecco dunque le migliori da piantare a settembre.