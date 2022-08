Ecco ogni quanto mangiare il salame: lo studio completo dell’esperto

Mangiare il salame è uno dei piaceri della vita che coinvolge in maniera profonda le nostre golose papille gustative. L’alimento è amato non solo da noi ma anche dai dietologi. Di solito è associato alla nostra tradizione italiana e all’estero viene chiamato “salsiccia italiana” o “salame piccante”. Anche se questo prodotto di carne ha un elevato contenuto di grassi, sale e sodio.

Perciò, seguendo la linea medica, la maggior parte dei nutrizionisti concorda sul fatto che il salame può essere consumato in quantità limitate nell’ambito di una dieta sana. Dopotutto, ha 176 calorie per 100 grammi. Infatti l’insaccato, pur essendo piuttosto gustoso, è ricco di grassi, sale e sodio e non dovrebbe rientrare regolarmente all’interno di un regime alimentare equilibrato.

Quanto spesso si può mangiare il salame?

Il punto chiave è la moderazione. Se mangiamo il salame a ogni pasto, staremo sicuramente esagerando. Ma se lo mangiamo occasionalmente e in piccole quantità, non faremo alcun danno al nostro sistema digestivo. Il salame è un alimento ad alto contenuto di grassi, il che significa che va mangiato in piccole quantità.

Una porzione di salame corrisponde a circa 2 fette, ovvero circa 50 grammi. Il salame può essere consumato nell’ambito di una dieta sana, ma non dovrebbe essere una parte regolare della vostra dieta. Possiamo mangiare il salame dopo aver fatto un’intensa attività fisica o dopo un’escursione alquanto impegnativa.

L’effetto del salame sull’organismo

Il salame è un prodotto di salumeria ottenuto da vari tipi di animali. Tradizionalmente, la maggior parte dei salami è prodotta con carne di maiale e di manzo, ma può essere prodotta anche con altre carni rosse, pollame, pesce e persino animali nutriti con erba. Il salame contiene alti livelli di grassi, sale e sodio, quindi non è una buona scelta se si vuole essere in salute. Tuttavia, gli effetti negativi del salame possono essere ridotti in base alla frequenza e alla quantità del consumo.

Inoltre, il salame può aumentare i livelli di colesterolo “cattivo” nel sangue. Questo non è positivo perché livelli elevati di colesterolo cattivo possono aumentare il rischio di malattie cardiache. È possibile prevenire questo problema seguendo una dieta equilibrata che includa molta frutta, verdura e altri alimenti che fanno bene.

Esistono anche alcuni tipi di salame, come il salame piccante, che possono aumentare ulteriormente il colesterolo cattivo nonché aumentare il rischio di bruciore di stomaco. Questo perché contiene alti livelli di sodio e di grassi, che possono far salire i succhi gastrici nell’esofago. Il salame può anche causare gonfiore, dolore addominale, diarrea e costipazione.

I grassi contenuti nel salame possono aumentare i livelli ematici di trigliceridi e di lipoproteine a bassa densità, che sono tipi di grassi presenti nel sangue. Questo aumenta il rischio di malattie cardiache e ictus. Il sale contenuto nel salame può causare ritenzione idrica nel corpo, con conseguente aumento di peso.

Si tratta dei cosiddetti nitriti e nitrati che se presenti in alte percentuali nel nostro organismo sono dei fattori tossici da non sottovalutare. Purtroppo, sono elementi essenziali poiché prolungano la conservazione delle carni e ne impediscono la degenerazione.