I pomodori sono un ottima verdura estiva, capace di soddisfare palati semplici e complessi. Sono un contorno per un piatto veloce e fresco. Però attenzione a mangiare spesso i pomodori secchi perché ci sono delle controindicazioni.

I pomodori sono una ricca fonte di sostanze nutrienti tra cui sicuramente fibre, licopene, vitamine A, C e K, luteina, zeaxantina e minerali come il potassio, ma nonostante i loro tantissimi effetti benefici, è comunque importante e fondamentale non consumarne troppi.

Mangi spesso pomodori secchi? Fai attenzione

Ecco alcuni problemi derivanti dall’assunzione del pomodoro:

Reazioni allergiche : il consumo di pomodori può portare può provocare reazioni allergiche con eruzione cutanea e anche shock anafilattico.

: il consumo di pomodori può portare può provocare reazioni allergiche con eruzione cutanea e anche shock anafilattico. Problemi renali : di solito colpiscono le persone che soffrono già di malattia renale avanzata, ma comunque bisogna fare attenzione.

: di solito colpiscono le persone che soffrono già di malattia renale avanzata, ma comunque bisogna fare attenzione. Sindrome dell’intestino irritabile (IBS) : le bucce e i semi di pomodori hanno un effetto irritante che può colpire il rivestimento dell’intestino, favorendo lo sviluppo della sindrome dell’intestino irritabile.

: le bucce e i semi di pomodori hanno un effetto irritante che può colpire il rivestimento dell’intestino, favorendo lo sviluppo della sindrome dell’intestino irritabile. Diarrea: s e se ne mangiano tanti o in modo frequente, potrebbe arrivare la diarrea.

e se ne mangiano tanti o in modo frequente, potrebbe arrivare la diarrea. Problemi urinari : pomodori e altri alimenti acidi possono causare irritazione alla vescica, che può portare a problemi urinari come incontinenza e cistite.

: pomodori e altri alimenti acidi possono causare irritazione alla vescica, che può portare a problemi urinari come incontinenza e cistite. Emicrania : alcuni esperti sostengono che evitare i pomodori può portare a una riduzione del 40% dei mal di testa.

: alcuni esperti sostengono che evitare i pomodori può portare a una riduzione del 40% dei mal di testa. Problemi alla prostata : alti livelli di licopene possono influire negativamente sulla prostata

: alti livelli di licopene possono influire negativamente sulla prostata Diverticolite: consumando grandi quantità di pomodori, significative quantità di semi possono rimanere intrappolate nell’intestino crasso, causando infiammazione o diverticolite.

Benefici dei loro principi attivi

I pomodori comunque vanno assunti perché in modo moderato, offrono dei benefici alla salute.