Formiche e moscerini sono fastidiosi e minuscoli insetti che possiamo ritrovarci sia in casa che ad attaccare le nostre care piante. Oggi vedremo come poter eliminare entrambi in modo da non avere più neanche la puzza di muffa.

Eliminare formiche e moscerini dalle piante da interno ed evitare puzza di muffa

Rallentare l’invasione delle formiche è importantissimo per evitare che possano moltiplicarsi sempre più.

Similmente importante è scegliere comportamenti in grado di tenerle lontane ed evitare quindi che il problema ricapiti. L’iniziale passo per annientare le formiche è trovare la zona del formicaio e capire il percorso che fanno per penetrare nella vostra casa. I punti più rischiosi sono gli angoli delle porte o delle finestre e i battiscopa. Determinato il punto di accesso sarà più semplice fermarle e tenerle lontane. Il secondo passo, consta nel rimuovere tutto quello che potrebbe attirarle e che appoggia il loro mantenimento.

Prestate molta accortezza alla pulizia della cucina, dal pavimento al piano di lavoro evitando di rimanere a disposizione delle formiche zucchero, miele e avanzi di cibo di ogni tipo. Per la sua forte acidità, da sempre il limone è un rimedio molto efficace contro le formiche e forse anche quello più conosciuto e utilizzato. Ecco perché prendere l’abitudine di collocare alcune fettine di limone essiccate nei vasi assieme alle vostre piante. I moscerini invece, sono piccoli insetti dal corpo morbido che si alimentano aspirando i liquidi pieni di sostanze energetiche dalle piante.

Se presenti in gran numero, possono indebolirle significativamente, guastando fiori e frutti. Tali insetti si moltiplicano velocemente, quindi è fondamentale tenerli sotto controllo prima che cominci la riproduzione. Un metodo naturale per sbarazzarsi dei moscerini è pulirli via dalla tua pianta spruzzandoli con una soluzione sciolta di acqua e sapone.

Scegliete il puro sapone liquido di Castiglia invece che il normale detersivo per piatti: quest’ultimo può avere profumi e altri prodotti chimici abrasivi che possono guastare la vostra pianta. È anche una ottima idea provare prima la soluzione su una piccola area della pianta, per controllare che non reagisca sfavorevolmente.Potete anche comperare saponi insetticidi commerciali. Riapplica ogni pochi giorni per un paio di settimane. Ecco come eliminare moscerini e formiche dalle vostre piante. Se seguirete i nostri consigli ve ne libererete presto.