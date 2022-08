I falafel: ecco la ricetta per farli perfetti

Originari della cucina mediorientale, i falafel sono delle piccole polpettine fritte e croccanti all’esterno e morbide e saporite all’interno; preparate con una miscela di legumi e spezie sono un piatto perfetto da gustare con gli amici ad un aperitivo o come antipasti. Scoprite come prepararli facilmente a casa vostra!

Ingredienti x 4 persone

250 gr di ceci secchi

2 spicchio di aglio

1 cipolla di piccole dimensioni

1 mazzetto di prezzemolo

peperoncino in polvere 1/2 cucchiaino

cumino in polvere 1/2 cucchiaino

coriandolo in polvere 1/2 cucchiaino

cardamomo in polvere 1/2 cucchiaino

1 cucchiaio di maizena

olio di semi

sale

acqua

Preparazione

Come prima cosa mettete i ceci in una ciotola capiente e copriteli con abbondante acqua fredda; lasciateli riposare una notte intera in modo da farli raddoppiare in volume. La mattina seguente scolateli e triturateli finemente e in maniera grossolana, insieme alla cipolla ed all’aglio (utilizzate un tritacarne se lo possedete) quindi aggiungete anche il prezzemolo triturato e il coriandolo pestato.

Mescolate con un cucchiaio e continuando a mescolare aggiungete tutte le spezie in polvere, la maizena 3-4 cucchiai di acqua ed una presa di sale; amalgamate bene tutti gli ingredienti e mettete tutto in frigo a lasciar riposare circa 2 ore.

In un pentolino capiente, versate abbondante olio di semi e fategli raggiungere i 180°; contemporaneamente tirate fuori l’impasto dei falafel e create delle piccole palline che presserete leggermente contro un tavolo in modo da ottenere dei dischetti rialzati.

Fateli friggere finché non formeranno una crosta dorata e croccante, quindi metteteli sopra abbondante carta assorbente in modo da fargli perdere l’eccesso di olio.

Serviteli ancora caldi accompagnati da una salsa a base di yogurt o con una insalata di pomodori.

Buon appetito!