Il dolce far niente costituisce una forma di “non attività” che a tratti “deve” essere intraprersa per evitare di essere condizionati dai ritmi lavorativi. Oziare è un considerato un “brutto vizio” perchè come ogni forma di attività, produttiva o non, tende a diventare una dipendenza. L’ozio è parente stretto della pigrizia ma ancora più in maniera definita i segni oziosi sono quelli che vanno alla ricerca di modi anche molto creativi per sostanzialmente far nulla. Quali sono i segni tradizionalmente e naturalmente oziosi secondo lo zodiaco?

I segni oziosi, quali sono secondo lo zodiaco?

Leone

Non fa parte della categoria delle persone che provano a celare parzialmente la propria natura di ozioso, anzi Leone ne è quasi orgoglioso. E’ un profilo che si gode la vita ma che allo stesso tempo sa come godersi il tempo. Difficile vedere Leone stressato, potrebbe stare ore a fare assolutamente niente e non avere “ripercussioni”.

Pesci

Non amano definirsi pigri, ma sono sicuramente amanti dell’ozio, che spesso prende il sopravvento in particolar modo quando devono rispettare delle urgenze. Una volta calati nella pigrizia è difficile “svegliarli” per tempo e costringerli a darsi una mossa.

Acquario

Acquario è un segno che è molto attivo, ma solo quando è realmente costretto ad esserlo. Difficilmente farebbe qualcosa di molto dispendioso se non si tratta di una costrizione in piena reegola, l’ambizione dell’Acquario e non fare niente per più tempo possibile, e non lo nasconde neanche, anzi, considera come dei “matti” chi invece è portato a sobbarcarsi di lavoro.