I tuoi coltelli non tagliano bene? Usa questo trucchetto geniale per affilarli

Se i coltelli non tagliano bene non potremmo preparare tutte le nostre verdurine alla julienne e otterremo un risultato dozzinale. Se siamo dei cuochi amatoriali, è probabile che i nostri coltelli non siano molto affilati. Per ottenere il massimo dai coltelli e prevenire lesioni accidentali, è importante che siano sempre affilati e che possano essere usati facilmente.

Qual è il modo migliore per affilare un coltello?

Non esiste un modo specifico per affilare un coltello; varia a seconda del coltello e delle preferenze personali. Per affilare il coltello si può utilizzare una pietra per affilare, un acciaino o un dispositivo rotante. Ogni metodo ha i suoi pro e i suoi contro.

Le pietre per affilare sono il metodo più semplice per affilare un coltello. Vengono utilizzate da secoli e sono preferite da molti per la loro economicità e facilità d’uso. Sul mercato esistono diversi tipi di pietre per affilare, ognuna con le proprie proprietà. In generale, si consiglia di cercare una pietra che abbia un lato ruvido per rimuovere il materiale dal coltello e un lato fine per lucidarlo nuovamente.

Gli acciai per affilare sono piccoli dispositivi pratici che possono essere utilizzati per affilare i coltelli in pochi passaggi. Forniscono un bordo pulito e facile da usare, rendendoli perfetti per gli affilatori occasionali. I dispositivi rotanti sono simili alle pietre per affilare, in quanto rappresentano un modo semplice ed efficace per affilare i coltelli. Sono anche molto più versatili, spesso dotati di una serie di accessori diversi per soddisfare le vostre esigenze specifiche.

Affilare il coltello con una pietra

La pietra che si utilizza per affilare il coltello deve essere completamente priva di grana o sporco. Tenere il coltello con un angolo di 90 gradi rispetto alla pietra. Questa è la parte più importante dell’affilatura con la pietra. Se non teniamo il coltello con l’angolo giusto, potremmo ritrovarci con un filo irregolare pericoloso da usare.

Alcuni affilatori raccomandano di capovolgere completamente il coltello a metà del processo di affilatura. Questo perché il bordo posteriore del coltello è spesso più affilato di quello anteriore, quindi si consiglia di capovolgerlo per assicurarsi che entrambi i lati siano uniformi. Tuttavia, questa non è la regola generale. Al contrario, è meglio concentrarsi sul mantenere l’intera lama con la stessa angolazione.

I coltelli non tagliano: usiamo l’acciaino o il dispositivo rotante

L’acciaino è progettato per creare un bordo bello e liscio. Tuttavia, è importante usare la tecnica giusta quando si affila con un acciaino. Per farlo, è sufficiente far scorrere il coltello lungo l’acciaino con un angolo di 30 gradi. È anche possibile utilizzare un affilacoltelli che si aggancia all’acciaino, così da avere una presa più sicura.

Il dispositivo rotante, come una pietra per affilare, è un altro metodo collaudato per affilare i coltelli. Per utilizzare un dispositivo rotante, è sufficiente posizionare il coltello tra i due lati del dispositivo e ruotarlo alcune volte. Dopo aver fatto questa operazione un paio di volte, dovremmo essere in grado di sentire la differenza di filatura della lama del coltello.