Muffa nelle pareti? Ecco come rimuoverla fai da te: la guida completa

La muffa nelle pareti è un problema da non sottovalutare. Con la stagione autunnale e le prime piogge può capitare che compaiano sui muri di casa alcune macchie scure, certe volte verdastre. Si tratta di muffa, un fungo che si diffonde facilmente nei contesti molto umidi. Nelle prossime righe ti sveleremo i rimedi fai da te per eliminare ogni alone di muffa dalla tua abitazione.

Muffa nelle pareti: i rimedi fai da te per rimuoverla

Le macchie di muffa sulle pareti non sono solo un problema di natura estetica. La muffa, come tutti i funghi, può diventare pericolosa per la salute. Le spore e i batteri che rilascia nell’aria, se respirati a lungo, possono provocare disturbi allergici e respiratori. Di fronte alla comparsa della muffa in casa è importante agire subito e non lasciare che si diffonda.

Ti potrebbe interessare: Questo metodo naturale infallibile sbianca i capi in lavatrice

In primo luogo dovresti trovarne la causa: l’edificio è vecchio e poco ventilato? Gli ambienti domestici hanno un alto grado di umidità oppure c’è un’infiltrazione? Nell’ultimo caso ci sarà ben poco che tu possa fare d solo. Ti converrà intervenire al più presto, rivolgendoti a un esperto.

Se le macchie di muffa dipendono dall‘umidità potrai correre ai ripari, adottando alcuni rimedi fai da te del tutto ecologici. Prima di cedere all’utilizzo della candeggina, un prodotto chimico nocivo e inquinante, potresti provare con alcuni ingredienti naturali. Nel contempo, ti converrà muoverti, per ridurre il grado di umidità dentro le mura domestiche.

Accorgimenti per diminuire l’umidità in casa

Qualora avessi riscontrato dei problemi di umidità nella tua dimora, ti converrà adottare qualche piccolo accorgimento, per tenere il problema sotto controllo.

Approfitta delle giornate soleggiate per spalancare le finestre e areare i locali.

Non tenere troppe piante all’interno.

Meglio stendere i panni umidi in terrazzo o in veranda.

Installa le cappe di ventilazione e le ventole in cucina e in bagno.

Se il problema è grande, considera l’eventualità di usare un deumidificatore.

Tinteggia le pareti di casa con una pittura antimuffa.

I prodotti naturali per eliminare le macchie di muffa nelle pareti

Lo sapevi che esistono alcuni prodotti naturali, economici e facilmente reperibili, che possono contrastare la formazione della muffa? Al bando le sostanze chimiche! Ecco tutti i rimedi naturali fai da te che puoi usare, per rimuovere le macchie di muffa dalle pareti di casa tua.

Bicarbonato di sodio e sale

Il bicarbonato di sodio, unito all’acqua, può servire sia per prevenire la comparsa della muffa, sia per eliminare le macchie già presenti. Dovrai riempire un contenitore con mezzo litro di acqua calda e aggiungere 2 cucchiai di bicarbonato e 2 cucchiai di sale. Immergi un panno pulito nella miscela ottenuta e strofinalo direttamente sulla macchia. Fai agire per diversi minuti e poi lava.

Aceto di vino bianco

Dovresti adottare la buona abitudine di disinfettare le mura di casa con acqua e aceto. Così facendo, scongiurerai la comparsa e la diffusione della muffa, specie negli ambienti più umidi, come il bagno e la cucina. Se il danno è stato già fatto e sulle pareti ci sono le prime tracce di muffa, potrai rimuoverle utilizzando una soluzione di acqua e aceto. In un litro di acqua calda versa 2 o 3 tazze di aceto di vino. Immergi una spugna o un panno pulito nella miscela e poi sfrega con vigore gli aloni di muffa.

Tea tree oil e sale

Se vuoi rimuovere le macchie di muffa nelle pareti con un rimedio fai da te davvero efficace, potrai ricorrere all’olio essenziale tea tree. Ti basterà riempire un flacone spray con mezzo litro di acqua, 2 cucchiaini di sale e infine 20 gocce di olio essenziale. Mescola con cura e poi spruzza la miscela ottenuta direttamente sulla superficie colpita dalla muffa. In alternativa, potrai versare 20 gocce di tea tree direttamente su un panno pulito e strofinare la macchia.