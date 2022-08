Anche in questo 21° secolo oramai inoltrato, fare le pulizie è solitamente un’attività decisamente fastidiosa, stancante e noiosa per la quasi totalità delle persone, anche se abbiamo a disposizione una grande varietà di prodotti specificamente adibiti a tale scopo. In particolare sono gli elettrodomestici a risultare “poco gradevoli” da pulire, ed anche il frigo, strumeento assolutamente indispensabile per la conservazione di una grande quantità di cibi, deve essere regolarmente pulito, sia per una questione legata all’igiene ma anche per mantenere alta l’efficienza. Ma come puliree il frigo e quanto spesso bisogna farlo?

Pulizia del frigo: nessuno lo sa, ma ecco come e ogni quanto farla

Il frigo è tra i pochi elettrodomestici che è sempre acceso, e lo scomparto che necessita maggiormente cura da questo punto di vista è sicuramente quello principale, ossia il frigo vero e proprio che va pulito in media una volta ogni quattro-sei settimane, mentre il congelatore ha bisogno di attenzioni meno frequenti.

E’ essenziale decideere di pulire il frigo quando non contiene troppe cose, per una questione pratica, non sarà infatti necessario rimettere troppe cose a posto una volta finito.

Ma come procedeere? E’ sempre meglio rimuovere i ripiani singolarmente e metterli in “ammollo” in bacinelle o altri contentiroi pieni di acqua e bicarbonato, soluzione che rimuove odori e disinfetta allo stesso tempo. Acqua e bicarbonato rappresenta un rimedio efficace anche per pulire il frigo nella sua interezza, utilizzando guanti, spugna e una bacinella, iniziando dalle parti in plastica senza trascurare le guarnizioni. Anche una mistura composta da acqua e sale fino è egualmente efficace.

Può essere utile piazzare uno o più asciugamani sul fondo.

Una volta terminato con il frigo, questo andrà asciugato con una spugna asciutta e pulita. Gli scomparti vanno “sfregati” con maggiore energia perchè sono le zone maggiormente soggette a sporcarsi. Se lo sporco è ostinato possiamo fare uso di acqua e aceto, avendo cura di asciugare accuratamente ogni sezione, prima di “rimontarla”.