Questi 3 trucchi ti aiuteranno a pulire e sbiancare l’argento in casa: geniale

Se sei alla ricerca di alcuni rimedi casalinghi efficace, per pulire e sbiancare l’argento in casa, ti trovi sulla pagina giusta. L’argenteria e gli oggetti in argento sono tanti belli da esibire, quanto delicati e richiedono una pulizia regolare. A lungo andare, se esposti e certe condizioni, possono perdere la loro originale brillantezza a causa dell’ossidazione. Restituire ai tuoi oggetti d’argento l’antico splendore sarà facile, se ricorrerai ai rimedi giusti.

Pulire e sbiancare l’argento in casa: ecco 3 trucchi geniali

Se l’argento di casa è diventato opaco, annerito e ha perso luminosità, sarà il segnale che è giunta l’ora di pulirlo e sbiancarlo. Non è necessario ricorrere ad esperti o a prodotti molto costosi. Potresti pulire i tuoi gioielli e l’argenteria utilizzando tre trucchi semplici, ma geniali, ottenendo ottimi risultati.

Ti potrebbe interessare: 10 modi per risparmiare acqua in casa: alcuni non li avresti mai pensati

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato è un rimedio infallibile, per pulire e sbiancare l’argento di casa. Dovrai versare 50 grammi di prodotto dentro un litro d’acqua bollente. Aspetta dieci minuti e mescola di tanto in tanto, per aiutare il bicarbonato a sciogliersi bene. Fai raffreddare la miscela ottenuta e infine immergi gli oggetti e i gioielli in argento dentro la soluzione. Fai agire e risciacqua.

Carta stagnola e sale

Ecco una soluzione utile per sbiancare e pulire gli oggetti in argento più piccoli, come bijoux o posate. Dovrai procurati un recipiente di vetro e foderarlo con della carta stagnola. Aggiungi alcune manciate di sale grosso e poi adagia all’interno gli oggetti. Infine versa un po’ di acqua bollente che copra l’argento e fai agire per un’ora abbondante. Infine, recuperare i tuoi gioielli e asciugali con un panno pulito.

Amido di mais

Non l’avresti mai detto, ma anche l’amido di mais può aiutarti a sbiancare l’argenteria di casa e farla tornare splendente. Sarà sufficiente immergere gli oggetti dentro l’acqua di cottura delle patate per restituire la naturale brillantezza ai tuoi gioielli in argento.

Gli sbagli da non commettere se vuoi pulire l’argento