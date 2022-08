Gran parte delle tematiche umane e sociali del mondo prevedono un livello di attenzione e serietà decisamente costante, anche per questo a cadenza regolare la mente umana ha bisogno di svagarsi e trovare un po’ di allegria. Non siamo tutti portati ad essere naturalmente felici ed ottimisti ma alcuni segni zodiacali, legati ad altrettante personalità, esagerano in quanto a serietà, e non casualmente sono quelli meno portati a “godersi la vita”. I segni zodiacali “troppo seri” sono esattamente quello che immaginiamo, coloro che in modo non strettamente pessimista, non sanno concretamente rilassarsi e trovare il sorriso con facilità.

Questi segni sono…troppo seri. Cosa dice lo zodiaco?

Vergine

Costituisce l’archetipo del segno zodiacale veramente affidabile, profondo e anche interessante. Ma è realmente difficile vederlo felice e spensierato in modo genuino, sia esteticamente che concettualmnte. Come se ci fosse sempre qualcosa che si frappone tra il segno della Vergine e la felicità.

Capricorno

I problemi secondo Capricorno sono “nascosti” dapertutto, e questo porta questo segno ad essere percepito non come un burbero ma come una persona estremamente centrata e sicura della propria volontà. Anche quando si trova in contesti giocosi appare poco a suo agio, solo nell’intimità di propri affetti sembra essere in grado di sciogliersi parzialmente.

Pesci

Inaspettatamente per alcuni, ma i nati sotto il segno dei Pesci sono seri, quasi sempre. Non nascono così, ma lo diventano forse perchè nativamente non lo sono affatto, ma anzi vengono “irrobustiti” dalla vita e dalle cattive esperienze. Pesci sa benissimo come gira il mondo ma spesso si dimentica di fare un sorriso.