Le cose evidenti e chiare ci danno certezze ma naturalmente siamo portati a diventare curiosi ed affascinati dall’ignoto e dalle cose enigmatiche. Il ragionamento vale anche per quanto riguarda le personalità e spesso quelle più intriganti sono proprio quelle misteriose, ma non solo. Anche chi è in grado di “stupirci”, anche negativamente parlando paradossalmente viene percepito come “positivo” ed interessante. Anche tra i segni zodiacali spiccano alcuni che per vari motivi sono più intriganti, in media, di altri. Li conosci?

Questi sono i segni più intriganti secondo lo zodiaco. Sai quali sono?

Cancro

Poco seduttivo, sicuramente affidabile e con poche sorprese. Però Cancro riesce a trasmettere una grande affidabilità mista ad empatia, senza per questo risultare noioso. In conclusione Cancro è intrigante per la grande capacità di adattarsi ai contesti senza per questo dimenticare chi lo segue, anzi spesso agisce in funzione di queste persone.

Leone

Sembra solo apparenza, ma Leone è effettivamente molto interessante anche solo da “lontano”. Grande capacità di gestire le crisi, non un grande ascoltatore ma sicuramente un profilo molto più complesso dal semplice “bonaccione” e simpaticone che corrisponde allo stereotipo del profilo. Leone ama se stesso ma riesce a risultare amabile in ogni caso.

Acquario

Acquario ama “giocare” un po’ con gli altri, nel senso che ama dare un’idea diversa rispetto a quella vera, in merito al proprio carattere. A seconda delle situazioni è sicuramente in grado di apparire schivo, razionale, ma anche molto sentimentale e profondamente amabile, ma anche decisamente “marpione”, in tutti i sensi.