Se hai vespe in casa, ecco come allontanarle senza ucciderle

Le vespe in casa sono un vero problema nonché un pericolo per la nostra salute, soprattutto se soffriamo di qualche forma allergica. Sono note per costruire nidi in luoghi bui e nascosti, persino in soffitta o in cantina. Se vediamo una vespa in giro per la vostra proprietà, è essenziale intervenire subito perché può creare molti problemi se lasciata sola.

Esistono diversi modi per evitare che le vespe si annidino vicino alla nostra casa. Chi ha già avuto a che fare con le vespe sa quanto le loro punture possano essere dolorose. Anche se non pungono spesso gli esseri umani, sono piuttosto dolorosi e lasciano un brutto segno. È meglio non provocarle perché, se provocate, potrebbero pungerci più volte invece di una sola.

Per prima cosa, è necessario controllare i luoghi in cui le vespe potrebbero annidarsi. Possono essere crepe nei muri, buchi nel terreno o altri luoghi simili. Se troviamo queste aree, possiamo usare una trappola adesiva per catturare le vespe e impedire loro di costruire nidi. In alternativa, possiamo anche usare un aspirapolvere per aspirare le vespe dai loro nidi ma solo se sono costituite da poche unità. Le vespe, infatti, sono molto pericolose.

Installazione di una trappola adesiva per le vespe in casa

Uno dei modi più semplici per impedire alle vespe di nidificare nella vostra proprietà è installare una trappola adesiva. Queste trappole sono facili da installare e sono molto efficaci contro le vespe. È possibile acquistare una trappola adesiva online o in qualsiasi negozio di ferramenta. Assicuriamoci di scegliere una trappola progettata per combattere efficacemente le vespe.

Una trappola adesiva cattura vespe e altri insetti è provvista di una colla speciale molto appiccicosa e difficile da rimuovere. Questa colla intrappola le vespe, le quali non riescono a staccarsi e muoiono nel giro di poco tempo. Purtroppo, è difficile allontanare questi insetti senza ottenere dei risvolti negativi per loro.

Lo spray al peperoncino è una soluzione molto efficace e non tossica che può essere utilizzata per impedire alle vespe di costruire nidi. Si può spruzzare sulle aree in cui è probabile che le vespe facciano il nido. Il forte odore del pepe respinge le vespe e impedisce loro di costruire nidi. Si tratta di un metodo molto efficace per impedire alle vespe di costruire nidi.

Tuttavia, è importante notare che si tratta solo di una soluzione temporanea. Quando il forte odore del pepe svanisce, le vespe potrebbero tornare a nidificare in quei punti. Se siamo alla ricerca di una soluzione permanente, potremmo prendere in considerazione il metodo della trappola adesiva. Ma se siamo alla ricerca di una soluzione rapida e temporanea, lo spray al peperoncino può essere un’ottima opzione.

Un altro metodo indolore per le vespe è provvedere a riempire gli spazi vuoti con il cemento così da impedire alle vespe di nidificare nella nostra proprietà. Si tratta di un metodo molto efficace per tenere lontane questi insetti. Quando si riempie uno spazio con il cemento, bisogna assicurarsi che sia completamente ermetico. In questo modo, non c’è alcuna possibilità che una vespa possa entrare nel cemento.