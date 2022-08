Se vai in Croazia, non perderti queste cascate amate in tutto il mondo

Anche se la Croazia non è il primo paese a cui pensereste se pianificate di visitare le cascate, potreste rimanere sorpresi dalle gemme che questo paese nasconde. È vero che la Croazia è benedetta da uno dei mari e delle coste più belli del mondo, ma il paese è molto più di una destinazione costiera. Il paese abbonda di montagne mozzafiato, foreste e magnifiche cascate. Ma vediamo quali sono le più belle.

La Grande cascata

on esiste quasi nessuno che non abbia sentito parlare dei laghi di Plitvice. È il Parco nazionale più visitato della Croazia e un sito del Patrimonio mondiale dell’UNESCO. Questo straordinario fenomeno naturale comprende 16 spettacolari laghi terrazzati con oltre 90 cascate di diverse dimensioni e diversi chilometri di passerella. I laghi sono molto limpidi e vibranti; la cosa che stupisce tutti è il colore dell’acqua, grazie al contenuto minerale dell’acqua e alla luce solare durante il giorno, l’acqua brilla e cambia colore dall’azzurro al verde e al blu. Ci sono diversi percorsi che potete prendere, ma quando camminate, assicuratevi di non saltare la Grande cascata o Veliki Slap in croato. Fa parte dei Laghi Inferiori e con i suoi 78 metri di altezza è la cascata più alta del paese. La sua supremazia e bellezza spicca tra il resto delle cascate. La particolarità di questa cascata è che Veliki Slap è stata effettivamente formata dal Plitvica Potok, il fiume che si estende per 3 km a ovest della cascata, a differenza degli altri che si formano per lo sversamento di acqua dal lago superiore a quello inferiore.

Skradinski Buk, Parco nazionale di Krka

Il Parco nazionale di Krka è il secondo parco nazionale più visitato della Croazia, con i laghi di Plitvice che sono il primo. In una delle più preziose meraviglie naturali croate, le cascate si riversano in piccole piscine verdi come smeraldi. È un paradiso per tutti gli amanti della natura e per coloro che cercano pace e ispirazione. Ci sono sette spettacolari cascate con cascate di travertino create nel corso dei secoli dall’influenza di acque ricche di minerali. La più bella tra tutte e sette le cascate è Skradinski Buk, situata alla fine del fiume. In realtà è una cascata composta da molte cascate più piccole e laghi azzurri. È nota per la sua larghezza; è larga quasi 90 metri e il salto singolo più alto è alto circa 12 metri. C’è una straordinaria piscina trasparente alla base della cascata dove potrete nuotare, quindi se pianificate la vostra visita durante l’estate, non dimenticate di portare i costumi da bagno.