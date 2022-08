Il mondo crypto, ossia quello legato alle criptovalute, oramai molto differenziato e radicato in ogni suo aspetto, seppur al centro di una fase di “stanca”, è ancora parecchio florido e proprio in questo contesto di crisi le valute più interessanti riescono comunque ad attirare investitori. Shiba Inu costituisce sicuramente una di queste realtà, pur essendo una criptovaluta nata esattamente due anni fa, ha conquistato rapidamente i favori di migliaia di supporters, forte di un progetto che va avanti, e che grazie ad una certa flessibilità e modernità della piattaforma, riesce ad essere ancora oggi molto interessante.

Shiba Inu, quanto varrà il mese prossimo? Ecco le previsioni

Shiba Inu, nata nella sua prima versione stabile nell’agosto 2020, è stata sviluppata per essere concettualmente la diretta rivale di Dogecoin, la prima tipologia di meme token (chiamata anche meme crypto), ossia un “sotto genere” di criptovaluta che fa ricorso ad un aspetto “virale” per ottenere consensi. Rispetto a Dogecoin però la struttura di Shiba Inu che condivide anche il simbolo, un cane di razza Shiba, è molto diversa ed è maggiormente adattabile alle esigenze moderne.

Questo fattore, unito ad una certa flessibilità e “legame” con una struttura come quella di Ethereum (Shiba Inu ne utilizza la blockchain), ha permesso alla valuta con il cane Shiba in questione di ottenere un importante rialzo del valore che è proseguito in maniera costante per oltre un anno, arrestandosi prevalentemente ad inizio 2022, in concomitanza con la crisi generale delle crypto.

Ma il progetto Shiba Inu è molto attivo, e molti investitori stanno migliorando costantemente la struttura della valuta, permettendo di utilizzarla anche come forma di pagamento per diversi beni e servizi. Il valore attuale è in ribasso di circa il 70-80 % rispetto al “picco”, manifestatosi verso l’ultimo trimestre del 2021, ma è comunque in leggera ma abbastanza costante risalita.

Come tutte le criptovalute, il valore è influenzato dalla quantità di investitori che acquista la valuta, quindi il valore attuale che è di 0,000012 dollari, potrebbe effettivamente salire a oltre 0,000030 dollari nel giro di un mese.