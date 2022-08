Toscana: ecco cosa vedere assolutamente se visiti questa regione splendida

Una vacanza in Toscana è il modo migliore per gettarsi alle spalle la frenesia della vita quotidiana e immergersi in un mondo di bellezza. Non importa quale mezzo scegliate per esplorare questa magnifica regione del Centro Italia. Arte, paesaggi, ritmi lenti e buona cucina contribuiscono a creare un’atmosfera d’altri tempi altamente rigenerante. Ecco cosa dovresti vedere se hai intenzione di programmare una vacanza in Toscana.

Firenze

In un paese come l’Italia ad altissima concentrazione di opere d’arte, Firenze riesce a spiccare come meta top per bellezze architettoniche, pittoriche e scultoree. Culla del Rinascimento italiano, è una città dove gli occhi si nutrono di armonia e perfezione: seppur invasa dai turisti, Firenze è poesia per lo sguardo. L’edificio simbolo del capoluogo toscano è il suo magnifico Duomo, mentre l’apice del romanticismo si raggiunge attraversando il celebre Ponte Vecchio con le sue splendide viste sull’Arno. La punta di diamante del turismo culturale a Firenze è però la Galleria degli Uffizi, uno dei musei più famosi e più visitati al mondo nonché grande orgoglio nazionale. Qui potrete ammirare i capolavori che hanno fatto la storia dell’arte italiana, comprese le opere più celebri di Raffaello, Michelangelo e il Botticelli.

Siena

La magia di Piazza del Campo a Siena è indescrivibile. Nell’attimo in cui si presenta davanti agli occhi la celebre piazza a forma di conchiglia, è impossibile non provare un tuffo al cuore. Prendetevi il tempo per assaporare questo momento unico, dopodiché dedicate la vostra attenzione agli splendidi palazzi che si affacciano sulla piazza, in particolare il Palazzo Pubblico, la Torre del Mangia, Cappella di Piazza e Palazzo Sansedoni.

Pisa

La torre pendente di Pisa è una delle attrazioni simbolo del Belpaese in tutto il mondo: una meraviglia architettonica con una sfortuna iniziale che l’ha resa però unica. In anni recenti è stata messa in sicurezza grazie alle tecniche moderne, ma non raddrizzata: la Torre di Pisa manterrà per sempre l’inclinazione che la contraddistingue. Dunque si può ancora visitare all’interno e poi fare la divertente foto fingendo di sorreggere la Torre!

Regione del Chianti

A Chianti troverete il vino toscano più famoso in tutto in mondo. Un altro simbolo del Belpaese di cui la Toscana può vantarsi! Le colline del Chianti sono una meta ideale per una vacanza dai ritmi lenti, fatta di cose semplici. Fra questi ci sono, ad esempio, gustare i piaceri della buona tavola, riposarsi nel giardino di un agriturismo e passeggiare tra le viuzze di un borgo. Il mezzo migliore per esplorare la regione del Chianti è sicuramente la macchina. Solo questo mezzo vi dà la libertà di fermarvi ogni volta che volete, magari per fotografare un magnifico panorama, per visitare una cantina e fare una degustazione oppure per fermarvi a comprare salumi, formaggi, olio e altri prodotti tipici da portare a casa.