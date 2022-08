Tumori: ecco i più aggressivi e quali analisi fare per monitorare la salute

Tumori è una parola al plurale che fa paura alla maggior parte delle persone per le conseguenze che può portare alla salute. Ma con la diagnosi precoce e il monitoraggio, i rischi di sviluppare questa malattia sono minimi. Tuttavia, questo non significa che non si debbano conoscere i propri fattori di rischio.

In questo articolo illustriamo tutto ciò che dovremmo sapere sul cancro, dai tipi di tumore a come monitorare la nostra salute e riconoscere i segnali di allarme. La prevenzione del cancro inizia con la consapevolezza e la conoscenza dei fattori di rischio e dei metodi di prevenzione. Sottoporci a controlli regolari e mantenerci in forma può aiutare a tenere lontano il cancro.

Che cosa sono i tumori e il cancro?

Il cancro è un gruppo di malattie in cui cellule anomale crescono, si diffondono e interferiscono con le normali funzioni dell’organismo. Ciò è causato da cambiamenti del DNA nelle cellule e prende il nome di “cancerogenesi”. Ci possono essere mutazioni in diversi geni che possono innescare lo sviluppo del cancro. Il cancro non è una sola malattia, ma molte malattie diverse per questo motivo parliamo spesso di tumori.

Fattori di rischio per lo sviluppo del cancro

Il DNA che ereditiamo dai nostri genitori è in parte responsabile del rischio di sviluppare il cancro. Se a un genitore o a un familiare stretto è stato diagnosticato un certo tipo di cancro, il rischio di svilupparlo è maggiore. Per esempio, le donne che hanno ereditato un rischio più elevato di cancro al seno dovrebbero considerare di sottoporsi al test in età più giovane.

Circa l’80% di tutti i tumori si manifesta in persone di età superiore ai 50 anni. Questo perché l’organismo diventa meno efficiente nel riparare i danni e c’è un rischio maggiore di subire mutazioni del DNA nei tessuti. Inoltre, le donne hanno un rischio maggiore di sviluppare alcuni tipi di cancro, come quello al seno e alle ovaie. Anche gli uomini hanno un rischio maggiore di sviluppare il cancro alla prostata.

Per quanto riguarda il cancro alla pelle, un’eccessiva esposizione al sole può aumentare il rischio di sviluppare questo tipo di tumore, soprattutto nelle persone con la pelle chiara. Ma anche il peso eccessivo, una dieta squilibrata e l’obesità possono aumentare il rischio di molti tipi di tumori diversi che possono manifestarsi anche in maniera piuttosto virulenta.

Modi per monitorare la propria salute e riconoscere i segnali di allarme

È importante sottoporsi a controlli annuali dal medico e a regolari analisi del sangue per monitorare la propria salute e riconoscere eventuali anomalie che potrebbero indicare lo sviluppo di un cancro. Questi controlli comprendono la mammografia per il cancro al seno, la colonscopia per il cancro al colon e il test PSA per il cancro alla prostata.

La mappatura dei nei è un altro importante controllo che possiamo fare ogni 2 anni, ogni anno se abbiamo dei fattori di rischio. Controlliamo le promozioni poiché spesso nel corso dell’anno si fanno delle verifiche gratuite promosse proprio dal nostro distretto sanitario. Così possiamo limitare le spese mediche annuali.