Caesar Salad: ecco la ricetta originale

La caesar salad è un’insalata semplice e gustosa creata intorno agli anni ’20 in America dallo chef italiano Cesare Cardini; divenuta famosa in tutto il mondo in pochi anni, nel corso del tempo ha subito diverse modifiche e variazioni come ad esempio l’aggiunta di pollo alla piastra o pancetta croccante. Qui di seguito trovate la ricetta originale!

Ingredienti x 4 persone

lattuga romana 4 cespi

parmigiano reggiano 120 gr

2-3 fette di pane di casa (con molta mollica) alte 2 cm, circa 300 gr

1 tuorlo

aglio

il succo di 1 limone medio

salsa worcestershire

olio evo 140ml (per la salsa) + extra

sale

pepe nero

Procedimento

Come prima cosa lavate e asciugate la lattuga, tenendo da parte le foglie più interne che userete per l’insalata. Prendete quindi le fette di pane ed eliminate i bordi, utilizzeremo solamente la mollica. Rimossi i bordi, tagliate il pane cercando di ottenere dei cubotti di dimensioni simili.

Prendete una padella larga e mettete 2 cucchiai di olio di oliva insieme ad uno spicchio di aglio, lasciate scaldare e poi unite i cubotti di pane facendoli tostare bene per qualche minuto a fiamma medio-alta facendo attenzione a non farli bruciare; una volta pronti metteteli a riposare in un piatto con carta assorbente.

Ora è il momento di concentrarsi sulla salsa; dovrete preparare qualcosa di simile alla maionese quindi se ve la sentite armatevi di frusta a mano, altrimenti usate delle fruste elettriche oppure un robot da cucina.

In una ciotola mettete il tuorlo, il succo del limone, uno spicchio grattugiato di aglio, 1-2 cucchiai di salsa worcestershire, mezzo cucchiaino raso di sale e 2-3 macinate di pepe; mescolate il tutto amalgamando gli ingredienti quindi cominciate a versare a filo, poco alla volta, l’olio, lasciandolo assorbire ed evitando che impazzisca .

Impiattate l’insalata cominciando dalle foglie di lattuga messe in fondo e disponendo i crostini ed il parmigiano al di sopra; guarnite con la salsa e servite.

Buon appetito!