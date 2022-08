L’amore è sicuramente tante cose, tra queste anche “imparare a conoscersi” e rispettarsi ma anche “sopportarsi”. In qualsiasi relazione sentimentale sana infatti è fondamentale una sorta di equilibrio tra il “mettere sotto pressione” il partner e lasciarlo essere quello che è. Ma esistono personalità e quindi segni notoriamente più severe e che hanno la (brutta) abitudine a giudicare l’operato della controparte, ossia giudicano in modo eccessivo l’amato e l’amata di turno, anche lo zodiaco identifica in modo preciso i segni che giudicano in amore.

Conosci i segni che giudicano di più in amore? Ecco quali sono

Vergine

E’ difficile stare con Vergine, ma a suo modo riesce ad essere stimolante. Questo perchè mettono molta pressione e pretendono la perfezione dalla propria controparte, giudicando e anche prendendo in giro quando loro lo ritngono necessario. Insomma, con Vergine si matura, però bisogna anche farsi rispettare per evitare che prenda il sopravvento.

Ariete

Difficilmente Ariete ammette di avere torto e questo è ancora più valido in amore. Tende a “lasciare spazio” al partner a patto che questo lo supporti sempre e comunque, in caso contrario è pronto a far notare ogni minima discrepanza e “difetto” nel comportamento, anche in maniera “retroattiva”, ossia facendo riferimento ad eventi passati.

Gemelli

Ha un po’ la mania del controllo sul partner, definendo la relazione il più delle volte come “una cosa sola”. Gemelli non vuole essere troppo appiccicoso ma allo stesso tempo si riscopre molto critico e anche pessimista nei confronti del partner. La sua azione è motivata da fare da “sprone” ma spesso esagera.