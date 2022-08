Il concetto di sottovalutazione indica in maniera generica qualcosa o qualcuno che viene preso “sotto gamba”, ossia viene percepito come meno meritevole di rispetto ed attenzione di quanto sarbbe giusto. Questo concetto riesce ad essere a dir poco calzante quando si tratta di definire personalità distinte e precise, e anche nel mondo delle donne ne esistono parecchie che sono sottovalutate ma che in realtà “valgono” davvero molto. In alcuni casi è “colpa” loro, ma in alcuni casi è il contesto a renderle non sufficientemente celebrate. Quali sono le donne più sottovalutate dello zodiaco?

Conosci le donne più sottovalutate dello zodiaco? Sono queste!

Acquario

E’ un po’ condannata ad essere presa sottogamba perchè apparentemente “crolla” ad ogni ostacolo. Ma la Acquario è anche molto tenace e difficilmente si abbatte al primo ostacolo, anzi acquisisce esperienza gradualmente ed impara da ogni passo falso. Ecco perchè come in una maratona, quella che “resta in piedi” spesso è proprio la Acquario.

Cancro

La Cancro divide i giudizi tra quelli che la considerano quasi “svampita” mentre solo alcuni riescono a comprenderne la qualità. Cancro infatti non ne è pienamente consapevole ma riesce ad essere estremamente influente su tutte le persone che la circondano, in modo che neanche lei comprende appieno.

Pesci

Appare spesso distratta, quasi fuori dal mondo e in molti casi troppo slegata dalla realtà ma la Pesci ha una personalità estremamente empatica, che risulta spesso essere decisiva in tantissime situazioni. Pesci sembra essere portata a risolvere i problemi altrui con grande solerzia, a volte è lei stessa a sopravvalutarsi.