Diabete: ecco le erbe e le piante che alleviano i fastidi e fanno stare meglio

Lo sapevi che le erbe e le piante per il diabete alleviano i fastidi? Esistono alcune di queste che hanno una funzione ipoglicemizzante. Ottimo rimedio per abbassare la glicemia e alleviare i sintomi, vuoi scoprire quali sono?

Cos’è il diabete

Il diabete si riferisce alla condizione di diabete mellito che si manifesta con alterazioni del metabolismo degli zuccheri, dovuta ad un malfunzionamento del pancreas nell’emanare insulina. Esso è un ormone ipoglicemizzante, che provvede ad aumentare l’assorbimento del glucosio da parte delle cellule, quando il tasso degli zuccheri nel sangue è alto. Insieme al glucosio, l’insulina favorisce anche l’ingresso di amminoacidi e lipidi nelle cellule.

Il paziente diabetico per una carenza assoluta o relativa d’insulina, non riesce ad utilizzare gli zuccheri; pertanto questi restano in circolo e determinano un aumento di glicemia. Pertanto esistono due tipologie di diabete

Tipo 1: caratterizzato da un esordio generalmente brusco e grave, conseguenza di malattie infettive e ha bisogno di una terapia.

Tipo 2: ha un esordio graduale e in genere colpisce soggetti di media età, spesso in sovrappeso, i quali hanno casi di ereditarietà tra i parenti di primo grado.

Questa patologia rappresenta un vero è proprio problema per la salute, spesso comporta anche malattie associate:

aterosclerosi

glomerulopatia diabetica

retinopatia diabetica

neuropatia diabetica

ulcera diabetica

Ecco le erbe e le piante per stare bene

Mirtillo: nella medicina popolare vengono utilizzate le foglie per la cura del diabete. Le ricerche hanno dimostrato che la pianta è in grado di ridurre i livelli di trigliceridi nelle dislipidemie e migliorare la microcircolazione vasale. Le proprietà del mirtillo, nei soggetti diabetici e nei disturbi circolatori associati al diabete hanno ottimi risultati.

Momordica: è utilizzata per il controllo e il trattamento del diabete e dell’ipertensione. I principi attivi contenuti nei suoi frutti sono triterpeni, glicosidi, saponine, alcaloidi, proteine, vitamina A, C e quelle del gruppo B, fosforo, ferro, e sostanze amare come i mormordicosidi K e L, in grado di diminuire i livelli di glucosio. Stimola la produzione di insulina.

Bardana: la radice di questa pianta contiene lignani, vitamine del complesso B, amminoacidi, oligoelementi, sostanze amare, tannini e resine; ma soprattutto è costituita da inulina, che svolge un’azione purificante del sangue. La proprietà ipoglicemizzante della pianta è dovuta all’effetto disintossicante che svolge nel metabolismo. Il risultato di un buon drenaggio consiste in un potenziamento dell’attività epatica e biliare, della diuresi, del transito intestinale e della regolazione della secrezione sebacea.