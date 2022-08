Ecco come riconoscere i sintomi del tumore: parla l’esperto

I sintomi del tumore sono inequivocabili secondo l’esperto, perciò appena li riconosciamo dobbiamo correre dal nostro medico curante. Riconoscere precocemente il cancro è fondamentale per avere le migliori possibilità di guarigione. Chi ha avuto la sfortuna di vivere questa esperienza sa bene quanto possa essere spaventosa.

Infatti, le statistiche mostrano che 1 persona su 4 svilupperà una qualche forma di cancro a un certo punto della sua vita. Nonostante tutti i programmi di sensibilizzazione, sono ancora tantissime le persone che non sono in grado di riconoscere la sintomatologia e essa collegata. La diagnosi precoce è fondamentale per trattare con successo il cancro, per questo è essenziale conoscere i sintomi più comuni.

Di solito, queste patologie includono un nodulo o un gonfiore insolito, intorpidimento o formicolio alle mani o ai piedi e vari cambiamenti nell’aspetto di un neo, nelle abitudini intestinali, nella minzione, una tosse che non passa, nella voce, nel desiderio sessuale, nell’umore, nella vista, nel ritmo del sonno, un forte aumento di peso e piaghe che non guariscono.

Che cos’è il cancro e quali sono i sintomi del tumore?

Il cancro è una concomitanza di tumori generati da cellule anomale che crescono in modo incontrollato. Queste variazioni cellulari si diffondono nell’interno organismo diventando difficili da ostacolare. La diagnosi precoce è la migliore difesa contro il cancro. In particolare, se si hanno dei fattori di rischio per alcuni tipi di cancro (come il fumo o una storia familiare di certi tipi di cancro) o se si ha superato la soglia dei 50 anni.

I sintomi del tumore più comuni sono quelli a cui dobbiamo fare maggiore attenzione. Per fortuna, non tutti si sviluppano in qualcosa di serio ma in ogni caso è bene considerare e far controllare. Soprattutto quando nel nostro corpo si presente un nodulo o un gonfiore insolito. Potrebbe essere un’altra problematica ma è meglio non escludere a priori i sintomi del tumore.

Tutti i cambiamenti sopra elencati sono sinonimo di una variazione nel nostro organismo, pertanto vanno sempre controllate per escludere qualsiasi malattia in corso d’opera.

I diversi tipi di cancro

Esistono diversi tipi di tumore e alcuni sono più probabili negli uomini che nelle donne e viceversa. Alcuni tumori colpiscono più facilmente gli anziani, mentre altri possono essere comuni anche nei soggetti più giovani. Altri tumori hanno una componente genetica, cioè si trasmettono in famiglia. Di seguito, lasciamo una lista dei possibili tumori: