Vi sarà capitato di bere perlomeno una volta l’acqua di mare. Facendo ciò vi sarete resi conto che l’acqua non ha affatto un buon sapore perché racchiude una misura sovrabbondante di sale, potenzialmente pericolosa per il corpo umano.

L’acqua di mare è definita anche acqua salata. Questo perché è salina perché contiene quantità importanti di sali disciolti, il più comune è il sale che tutti conosciamo: il cloruro di sodio. Per capire quali sono gli effetti dell’acqua di mare sul vostro corpo dovete memorizzare come funziona il principio di osmosi, secondo il quale l’acqua si muove da una soluzione meno raccolta a una soluzione più concentrata, tramite una membrana semipermeabile.

La membrana cellulare consente all’acqua di passare, ma non alle particelle sciolte nell’acqua, come il sale. In una situazione abituale, la concentrazione di sale all’interno delle vostre cellule è identica alla concentrazione esterna. Vi è dunque un perfetto bilanciamento osmotico.

Ecco cosa succede se bevi l’acqua del mare: assurdo

Quando bevete acqua, si riscontra una differenza di concentrazione. L’acqua dall’esterno della vostra cellula si muove all’interno per conservare l’equilibrio. Tale situazione è chiamata stato isotonico. Se però ingerite troppa acqua di mare, questo unico equilibrio sarà mutato. E le vostre cellule dovranno operare per ripristinalo e purtroppo si riveleranno degli effetti collaterali, come la disidratazione e danni ai reni. Una volta ingerita acqua di mare, il vostro corpo si metterà al lavoro per liberarsi del sale.

Questo aumentando la formazione di urina. Vi ritroverete a cacciare più acqua di quella che voi avete realmente bevuto e ciò originerà disidratazione. Percepirete i peculiari sintomi: sete, bocca molto asciutta e crampi, mentre il vostro sangue sarà meno liquido. Se la disidratazione non fosse sufficiente, potresti imbattersi in quelli che sono danni renali, sempre originati dall’osmosi.

Mentre il sangue passa tramite il rene per la purificazione, l’acqua in abbondanza transita attraverso una membrana semipermeabile in un canale di raccolta dentro al rene. La concentrazione di soluto nella camera è generalmente superiore a quella che troviamo nel sangue. Se il sangue ha un elevata concentrazione di sale, però, l’acqua non transiterà attraverso la barriera e il sangue non verrà purificato. Ne consegue che potreste subire danni ai reni, ma anche ad altri organi, come il cuore o il fegato. Ecco dunque cosa può succedere quando si beve l’acqua del mare.