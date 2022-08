Il concetto di esaltazione è riconducibile a varie tipologie caratteriali: può risultare essere sintomo di eccessiva consapevolezza ma anche un carattere così nervoso da essere fuori dal controllo razionale, oppure eccessivamente facile da “eccitare” umoralmente parlando. Insomma, si può essere esaltati in varie maniere, tutte evidenziate da una tendente capacità di sviluppare una sorta di disagio diffuso negli altri, come evidenzia anche lo zodiaco. Quali sono i segni “esaltati” di natura, per lo zodiaco?

Ecco i segni “esaltati” secondo lo zodiaco. C’è il tuo?

Ariete

E’ il tipo di esaltato che è ultrasensibile alle critiche ma anche nei riguardi di quelle che non sono tali ma sono percepite in questo modo dal diretto interessato. Ariete è fondamentalmente un po’ insicuro quindi è nelle reazioni che manifesta la propria esaltazione. Ed è difficile da calmare anche quando la situazione è oramai volta a proprio vantaggio.

Vergine

Se spesso appare calmo, ciò è dovuto ad un superlavoro da parte della propria capacità di autocontrollo. Vergine è un esaltato ma non si vede, e detesta essere sfidato senza che la controparte possa esibire una conoscenza del settore adeguata. Questo manda ai matti Vergin che non risponde mai bene alle provocazioni. Ecco perchè può insistere per ore nel tartassare qualcuno.

Scorpione

Nelle condizioni adatte, giuste o sbagliate che siano, Scorpione è il peggiore, perchè è tagliente come un rasoio, ma anche caustico e fastidioso. Sembra bearsi quando si tratta di criticare in modo comunque costruttivo ma anche distruttivo gli altri anche senza una motivazione non meglio specificata.