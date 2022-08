Piangere è una delle manifestazioni d’umore più “sincere” e naturali della specie umana, che viene naturalmente associata ad una sensibilità particolare, ed a sensazioni molto “estreme” come il picere, la tristezza o l’emozione quando queste raggiungono livelli “fuori scala”. Siamo abituati a concepire una persona dalla “lacrima facile” come sensibile così tanto da non riuscire a “controllare” le lacrime, e che quindi si commuovono con molta facilità. Secondo lo zodiaco sono soprattutto alcuni segni a quelli che si commuovono molto frequentemente, almeno secondo una “media” generica percepita.

Ecco i segni zodiacali che si commuovono facilmente! Quali sono?

Pesci

E’ un profilo sensibile “di base” non dovrebbe quindi sorprendere la presenza del segno in questa lista. Pesci è un segno sensibile ma non “debole” in quanto le sue lacrime sono semplicemente lo specchio di una personalità molto “estrema” dal punto di vista delle sensazioni umorali.

Cancro

Sono coloro che più spesso si commuovono davanti ad un episodio triste, ma anche molto bello, così tanto e spesso che oramai non sorprendono più di tanto. Pochi segni possono evidenziare una tendenza alla lacrima così frequente come Cancro che è molto onesto, non prova quasi mai a nasconersi da questo punto di vista.

Scorpione

A dispetto di un’aura quasi “da duro”, Scorpione è anche molto sensibile, e per questo si trova spesso non solo a commuoversi in modo tradizionale ma anche a farlo in modo “retroattivo” in quanto è un segno contraddistinto da una tendenza a commuoversi per cose passate, anche da molti anni.