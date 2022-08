La “maturità” viene solitamente interpretata come capacità di limitare in maniera controllata le reazioni umane, ma si sa, siamo una specie che per certi versi è ancora molto “arcaica” dal punto di vista delle reazioni, e non è affatto raro imbattersi in situazioni in cui anche la personalità con più autocontrollo semplicemente “sbotta” e tende a perderlo questo controllo. Generalmente le donne sono percepite come più serafiche e sagge, ma tra i vari segni zodiacali non mancano quelle che sono decisamente in difficoltà a mantenere una dose accettabile di autocontrollo manifestando al contrario una certa instabilità. Quali sono le donne con meno autocontrollo?

Ecco le donne con meno autocontrollo, secondo lo zodiaco. C’è anche il tuo segno?

Leone

Sono sempre un po’ estreme, raramente appaiono veramente calme ed in controllo. Al contrario, anche se possono essere percepite come tranquille e gentili, se contraddette le Leone non sono delle maestre dell’autocontrollo, anzi tendono proprio a ripudiare questo concetto, e sono solite “sbottare” senza troppi complimenti.

Ariete

La donna Ariete non è solita “tenersi dentro” quasi niente, quindi pur non apparendo volubile, è solita reagire in modo spesso anche estremamente impulsivo a qualsiasi cosa, sia positivamente che negativamente. Se ad esempio è molto felice non è in grado di controllarsi, manifestando esuberanza.

Gemelli

E’ troppo ” divisiva ” caratterialmente per manifestare autocontrollo, anche se in molti casi vorrebbe farlo. Gemelli deve fare i conti con un profilo caratteriale difficile anche per lei stessa da gestire. E’ come se dovesse fare i conti con due personalità distinte ogni volta.