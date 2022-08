Ecco le spiagge vicine da raggiungere da Roma: la guida

Roma, oltre ad essere la capitale d’Italia, ha da offrire una grande quantità di spiagge. Molte delle quali sono frequentate da una grande quantità di turisti e non che nei mesi estivi popolano queste spiagge. Inoltre, se ti trovi a Roma sei particolarmente fortunato! Basta prendere il treno infatti per arrivare in poco tempo e senza stress nelle mete balneari più gettonate del litorale laziale. Ma di quali stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Spiaggia di Santa Marinella

Tra le spiagge top che puoi raggiungere da Roma in treno ci sono senza dubbio quelle di Santa Marinella e dei suoi dintorni. Qui ti attende un litorale davvero suggestivo, che alterna tratti sabbiosi a zone con sassi e scogli; la zona è molto frequentata da chi ama gli sport acquatici, compresi gli appassionati di surf, che qui trovano onde particolarmente adatte per essere domate dalla tavola. Le spiagge di Santa Marinella ti piaceranno sia se cerchi una vacanza all’insegna del relax e del divertimento, con un ampio ventaglio di locali e negozi, sia se vuoi impegnarti in un’escursione culturale. Con il treno arriverete in meno di un’ora. I frequenti collegamenti dei treni regionali di Trenitalia ti permettono di viaggiare da Roma Termini a Santa Marinella senza cambi e in appena 57 minuti!

Spiaggia di Sperlonga

Le spiagge di Sperlonga sono da sempre tra le più apprezzate vicino Roma per la bellezza del paesaggio e la qualità del mare. Ad arricchire i tuoi momenti di vacanza e relax ci sono poi le importanti testimonianze storiche presenti in questi luoghi, come ad esempio i resti della Villa dell’Imperatore Tiberio e la celebre Grotta sono una tappa imperdibile. Per arrivare alla destinazione impiegati con il treno circa un’ora e mezza. Dovrai scendere alla stazione di Fondi-Sperlonga e potrai raggiungere in autobus il centro del paese, meravigliosamente arroccato su un piccolo promontorio. Proprio fuori dalla stazione di Sperlonga parte il servizio navetta che in poco più di 20 minuti ti porta direttamente in centro città o in spiaggia.

Lido di Ostia

Se cerchi una spiaggia vicino Roma da raggiungere in poco tempo anche dal centro città, il Lido di Ostia può fare al caso tuo. Certo, il Lido di Ostia è decisamente preso d’assalto in alcuni periodi dell’anno e non offre in tutte le sue zone gli spettacoli paesaggistici di altri tratti costieri del Lazio. La sua ampia offerta di stabilimenti e spiagge libere, la possibilità di fare belle passeggiate nei dintorni del Pontile , tra i villini liberty e i tanti locali , o nell’area della Pineta, oltre alla vicinanza con siti di alta rilevanza storica, come gli scavi di Ostia Antica. La linea ferroviaria Roma Lido ti porta in circa 30 minuti in riva al mare. Se preferisci evitare i tratti di spiaggia molto gettonati, con 30 minuti di autobus dalla fermata ferroviaria di Lido Centro puoi arrivare a Capocotta, una delle mete marittime preferite dai romani.