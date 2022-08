Le lenzuola costituiscono una parte fondamentale nel comune uso del letto, uno “strumento” altrettanto fondamentale per la nostra vita, quindi comprendiamo fin da quando siamo molto giovani l’importanza di prendersi cura della “copertura” del proprio materasso, che soprattutto in estate, devono essere lavate con frequenza per ovvi motivi, e sia per una questione estetica ma anche per comodità le lenzuola, essendo costituite prevalentemente da cotone o da fibre naturali, in molti vanno stirate, anche per preservarne l’aspetto e la “consistenza”. Essendo mediamente di grandi dimensioni e non costituendo un elemento che va “indossato”, risulta essere meno facile e gradevole da stirare. Ma esiste un trucco non conosciutissimo che ci “esenta” da questa necessità, ecco come avere delle lenzuola stirate senza fare ricorso al tradizionale ferro da stiro.

Ecco questo trucco segreto per avere le lenzuola stirate, senza ferro!

In realtà si tratta di una serie di consigli ed indicazioni che possono farci evitare di stirare le lenzuola, ma non per questo dobbiamo rinunciare alle pieghe dritte. A partire dalla centrifuga, ossia spesso l’ultimo “step”. La centrifuga se particolarmente aggressiva sviluppa le tradizionali pieghette che danno l’aspetto tradizionalmente disordinato alle lenzuola.

Usare poco la centrifuga, quindi, ma anche avere l’accortenza di rimuovere immediatamente dalla lavatrice una volta ultimato il lavaggio, in quanto è proprio quando sono compresse nell’elettrodomestico e quando sono ancora bagnate che il fattore tempo risulta importante.

Rimuoverle e stenderle prima possibile all’aperto, evitando di piegarle ma al contrario dedicando alle lenzuola più spazio possibile, non utilizzando mollette, è un’ottima soluzione che rende superfluo l’uso del ferro da stiro.