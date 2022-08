French Toast: la ricetta ideale per partire alla grande

Il french toast è un piatto semplicissimo da preparare che ha come base pane, burro e uovo; famosissimo in tutto il mondo, diversi paesi ne hanno una propria versione proprio in virtù della semplicità dei suoi ingredienti principali. In Francia viene chiamato “pain perdu” poiché viene preparato utilizzando fette di pane raffermo mentre in Spagna si prepara tipicamente durante la quaresima e la settimana santa usando anche lì pane raffermo e inzuppandole nel latte piuttosto che nell’uovo sbattuto. Di seguito la ricetta per preparare un french toast all’americana, ideale per una prima colazione goduriosa!

Ingredienti x 4 persone

8 fette di pane in cassetta o pan brioche (potete utilizzare anche delle fette spesse circa 2 centimetri di pane raffermo)

2 uova grandi

50 ml di latte

80-100 gr di burro

1 cucchiaino di cannella in polvere

frutta fresca

zucchero a velo

sciroppo d’acero o creme (nutella, etc.)

Preparazione

Prendete il pane da voi scelto, le uova, la cannella ed il latte; mischiate questi ultimi 3 ingredienti in una ciotola abbastanza larga quindi, una volta amalgamati, inzuppatevi le fette di pane da entrambi i lati. Fate attenzione a non fargli assorbire troppo liquido; devono diventare umide ma non devono spappolarsi. Mettetele da parte in un piatto.

Scaldate una padella, meglio se di ferro, e quando sarà ben calda lasciatevi sciogliere un cucchiaino circa di burro e quando sarà sfrigolante adagiatevi una fetta di pane; dovrete farla cuocere circa 2 minuti a lato, o comunque fin quando non sarà diventata dorata e croccante. Ripetete l’operazione per ogni fetta di pane.

Quando saranno pronte, conditele. Spolverate con zucchero a velo, altra cannella se vi piace, guarnite con fettine di frutta fresca (personalmente amo le fragole) e versatevi sopra lo sciroppo d’acero o una crema di vostra preferenza.

Gustateli caldi accompagnati da caffè e inizierete la giornata al meglio.

Buon appetito!