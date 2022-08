Alcune persone sono nate per “brillare di luce propria” riuscendo in molti casi ad influenzare, soprattutto positivamente parlando, le azioni e l’operato altrui. Quasi tutti vorremo essere considerati un esempio positivo per qualcuno ma idealmente solo in pochi ci riescono in maniera efficace e non divisiva. In effetti anche lo zodiaco evidenzia che alcuni segni risultano essere maggiormente “positivi” ed influenti sugli altri, senza per questo apparire come saccenti. Quali sono i segni che sono generalmente da esempio per gli altri?

I segni che sono un esempio per gli altri. Quali sono?

Vergine

E’ encomiabile sotto molti punti di vista, in quanto è un profilo caratteriale mai domo, e sempre alla ricerca della perfezione, indifferentemente dal settore di competenza. Vergine a dispetto di una natura molto umile, è realmente degno di ammirazione perchè costituisce un esempio di tenacia ma anche di adattabilità estrema.

Pesci

Il mondo sarebbe probabilmente migliore con una presenza caratteriale diffusa come quella del segno dei Pesci. Empatico e sensibile ma non per questo “arrendevole”, Pesci prova sempre ad anticipare i problemi e quasi mai agisce senza aver considrato eventuali effetti negativi. Spesso è lui stesso a sottovalutarsi ma è un esempio dal punto di vista umano.

Sagittario

“Vivi e lascia vivere” sembra essere il motto del Sagittario che non lo impara ma nasce così: non potrebbe essere altrimenti, in quanto il segno in questione è famoso per essere mai fastidioso ed invadente, pur riuscendo ad evidenziare una natura estremamente partecipativa e mai arrogante. Sagittario è adattivo ma resta sempre se stesso.