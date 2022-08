Avere una considerazione positiva ed “ottimistica” delle proprie capacità è un elemento indispensabile per “far bene” ma anche per dare l’idea di forza e consapevolezza. In sostanza, se non si da l’impressione di essere capaci non si va lontano ma allo stesso tempo non bisogna esagerare, in quanto la possibilità di apparire come supponenti è alta in questo caso. Il limite tra la consapevolezza dei propri mezzi e la supponenza non è così sottile ma per alcuni segni sembra essere così in quanto quelli realmente supponenti e “superiori”, non lesinando atteggiamenti anche sprezzanti e fastidiosi nei confronti degli altri.

I segni più supponenti! C’è anche il tuo tra questi?

Ariete

Non esiste nessuno più efficace dell’Ariete…secondo Ariete. Poche persone possono rivaleggiare per saccenza e supponenza con questo segno che è naturalmente portato a dare grande dimostrazione di sicurezza non tanto nelle parole quanto nei fatti: qualsiasi cosa faccia, anche la più banale, viene esaltata in maniera quasi comica a tratti però, almeno idealmente, riesce a convincere il diretto interessato.

Gemelli

Simpatici…a tratti, i Gemelli costituiscono lo stereotipo del profilo apparentemente umile ma che non lesina parole poco gentili quando si tratta di giudicare l’operato altrui, mentre il proprio viene sempre autocelebrato in maniera realmente eccessiva. Gemelli non è un buon bugiardo e non è così bravo a nascondere questa supponenza.

Leone

E’ tutta una grossa autocelebrazione, per Leone anche se è abbastatanza bravo a scherzarci su quindi rappresenta in molti casi il supponente “sagace”, che non lo rende troppo pesante. Leone è bravo a vendersi ma si considera sempre “speciale” qualsiasi cosa fa.