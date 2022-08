Nessuno lo sa ma ecco le spiagge più vicine a Cagliari: ecco la lista

Cagliari, oltre ad essere una meta ricca di fascino, storia e cultura si trova in una posizione ideale per esplorare la bellissima costa meridionale della Sardegna. Nei pressi della città vi sono delle spiagge che meritano una visita per la loro bellezza e la limpidezza delle acque. Ma vediamo quali.

Spiaggia del Poetto

Non possiamo certo iniziare il nostro viaggio senza partire dalla spiaggia di Cagliari per antonomasia: il Poetto. Estesa per 8 km dal promontorio della Sella del Diavolo sino al litorale di Quartu Sant’Elena, questa spiaggia è un piccolo paradiso a pochi passi dalla città dove potrete trascorrere una giornata in pieno relax e divertirvi con la sua intensa vita notturna tra locali, bar e discoteche. La spiaggia del Poetto mette a disposizione anche una ampia scelta di servizi, quali bed & breakfast, alberghi, parcheggi e stabilimenti attrezzati.

Spiaggia di Calamosca e Cala Fighera

Situate entrambe sul lato opposto della Sella del Diavolo, rispetto al Poetto le due spiagge di Calamosca e Cala Fighera sono consigliate a chi predilige un ambiente appartato e poco caotico. Cala Fighera, è una piccola insenatura di ciottoli caratterizzata da un alta scogliera rocciosa di arenaria. Neanche a dirlo, da quassù, i più temerari si cimentano in pericolosissimi quanto spettacolari tuffi acrobatici immergendosi in una acqua turchese. Calamosca, invece, dalla quale si scorge un antico faro, è una spiaggia caratterizzata da finissima sabbia bianca, pochi ciottoli ed un mare cristallino. Ideale per chi ama immergersi e fare snorkeling o rilassarsi con tutta la famiglia.

Spiaggia di Mari Pintau

Proseguendo ancora verso sud-est si incontra la spiaggia di Mari Pintau (mare dipinto) che prende il suo nome proprio per la bellezza delle sue acque che viste dall’alto ricordano un quadro di Monet, con tante pennellate che vanno dallo smeraldo all’azzurro al celeste. La spiaggia è caratterizzata da ciottoli e sassi ed in minima parte anche da sabbia ed è molto frequentata specialmente dai giovani. Il nostro consiglio, soprattutto in alta stagione, è quello di arrivare la mattina presto per trovare parcheggio e di portare con sé anche lettini e ombrelloni, in quanto la spiaggia non dispone di stabilimenti attrezzati.

Spiaggia di Cala Regina

Cala Regina si trova in località Terramala, facilmente raggiungibile da Cagliari percorrendo la Strada Statale Vecchia SS125 che costeggia il lato sud-est. La spiaggia, caratterizzata da un fondo di ciottoli, rocce e scogli e da un acqua color azzurro cangiante è particolarmente amata da chi pratica la pesca subacquea. Dalla caletta si può scorgere una torre d’avvistamento spagnola edificata su di un promontorio a strapiombo sul mare, ricoperto da macchia mediterranea, eucalipti e pini.